Акції техгігантів готуються до останнього ривка перед великим обвалом — стратег

Акції найбільших технологічних компаній ще можуть показати сильне зростання, але воно може стати останньою фазою нинішнього бичачого циклу. Так вважає макростратег Генрік Зеберг, який попереджає про ризик масштабної корекції після нового піка

За його оцінкою, технологічний сектор США перебуває на пізній стадії бульбашки, однак потенціал для ще одного руху вгору поки не вичерпаний.

Зеберг очікує, що Nasdaq 100 у найближчі тижні або місяці може піднятися до 37 000–39 000 пунктів. Після цього, за його сценарієм, індекс ризикує різко змінити напрямок.

У найгіршому випадку стратег допускає повернення Nasdaq 100 до рівнів 2022 року — приблизно 10 600 пунктів. Це означало б падіння приблизно на 70% від потенційного майбутнього максимуму.

Попри песимістичний довгостроковий прогноз, Зеберг визнає, що нинішній висхідний тренд ще зберігається. За його словами, індекс найбільших технологічних компаній може здійснити ще один сильний ривок, перш ніж на ринку почнеться серйозна переоцінка.

Одним із сигналів ризику він називає ведмежі дивергенції RSI. Це ситуація, коли ціни продовжують зростати, але імпульс поступово слабшає. Для трейдерів така картина часто є попередженням про можливий розворот.

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Чому стратег порівнює ринок із бульбашкою доткомів

Зеберг проводить паралелі між нинішньою ситуацією та технологічною бульбашкою кінця 1990-х років. На його думку, оцінки найбільших компаній уже досягли рівнів, співставних із періодом перед крахом доткомів.

Серед аргументів він називає співвідношення капіталізації Nasdaq до ВВП США та дедалі більшу концентрацію ринку навколо невеликої групи технологічних гігантів.

Це означає, що динаміка всього ринку дедалі сильніше залежить від кількох великих компаній. Якщо настрої інвесторів щодо них різко зміняться, падіння може швидко поширитися на ширший ринок.

При цьому Зеберг вважає, що потенційний спад може бути навіть болючішим, ніж у 2000 році. Тоді американська економіка загалом залишалася відносно сильною, а зараз ознаки слабкості вже помітні у кількох секторах.

Сам стратег називає нинішню ситуацію «Tech Bubble 2.0» і вважає її частиною ширшої «бульбашки всього», яка охоплює не лише акції, а й нерухомість та криптовалюти.

На думку редакції PSM, такий прогноз варто сприймати саме як сценарій, а не як гарантований розвиток подій. Водночас поєднання високих оцінок, концентрації капіталу в кількох технологічних гігантах і слабших макроекономічних сигналів справді підвищує ризик різкої корекції, якщо настрої інвесторів зміняться.

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Джерело: Finbold.