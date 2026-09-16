Україна отримала нові інструменти довгострокового фінансування

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №15172 «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям»

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Для українського ринку капіталу це важливий етап: закон створює правову основу для запуску сек’юритизації та облігацій з покриттям — інструментів, які широко використовуються на європейських ринках для залучення довгострокового капіталу. Фактично в Україні формується новий сегмент ринку, який має допомогти спрямовувати кошти інвесторів у кредитування, житло, інфраструктуру та бізнес

«Ми довго говорили про необхідність створити в Україні сучасний ринок капіталу, здатний не лише обслуговувати операції з цінними паперами, а реально приводити гроші в економіку. Сьогодні зроблено один із принципових кроків у цьому напрямі. Сек’юритизація та облігації з покриттям — це механізми, через які довгостроковий капітал може працювати на кредитування, житло, бізнес та відновлення країни. Для нас це справді історичне рішення», — зазначив Голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

Як це працюватиме

Сек’юритизація дозволяє об’єднати активи, які генерують майбутні грошові потоки, — наприклад, іпотечні чи інші кредити — у пул та залучати під них фінансування через ринок капіталу.

Це дає можливість фінансовим установам не чекати багато років на повне погашення раніше виданих кредитів, а отримувати новий ресурс і спрямовувати його на подальше кредитування економіки.

Для проведення таких операцій закон передбачає спеціалізовану фінансову установу та механізми відокремлення активів, що забезпечують виплати інвесторам.

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Облігації з покриттям працюють за іншою моделлю: виконання зобов’язань перед їх власниками додатково забезпечується спеціально сформованим пулом активів. Це створює додатковий рівень захисту інвестора та відкриває емітентам ще один канал залучення довгострокового фінансування.

Закон також встановлює вимоги до учасників нового ринку, управління ризиками та розкриття інформації, механізми захисту інвесторів, а також визначає повноваження НКЦПФР і Національного банку України щодо регулювання та нагляду.

Закон, створений разом із ринком

Законопроєкт став результатом спільної роботи НКЦПФР та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

В основу документа ліг аналіз потреб українського ринку та практичний діалог із бізнесом і його учасниками. Завданням було не просто перенести в українське законодавство європейські норми, а створити механізми, які відповідатимуть реальним потребам економіки та зможуть працювати в українських умовах.

Закон має важливий євроінтеграційний вимір: нове регулювання наближає Україну до правил Європейського Союзу у сфері сек’юритизації та облігацій з покриттям і формує фінансову інфраструктуру, зрозумілу українським та міжнародним інвесторам.

Для НКЦПФР ухвалення закону — це також результат послідовної роботи над розширенням набору інструментів, через які приватний капітал може працювати на українську економіку.

НКЦПФР дякує Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та його Голові Данилу Гетманцеву за партнерство і спільну роботу над законопроєктом. Окрема подяка народним депутатам України, які підтримали рішення, важливе для розвитку українського ринку капіталу.

На думку редакції PSM, запуск цих інструментів може стати важливим кроком для залучення приватного капіталу у відновлення України, особливо в умовах обмеженого доступу до довгострокового фінансування.

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