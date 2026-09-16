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Ціни на більшість товарів можуть зрости: що заклали у бюджет-2027

16.09.2026 16:50
Микола Деркач

В Україні у 2027 році можуть подорожчати більшість товарів і послуг. Кабмін заклав у проєкт державного бюджету можливе підвищення стандартної ставки ПДВ з 20% до 21%, а також збільшення акцизів на пальне

Ціни на більшість товарів можуть зрости: що заклали у бюджет-2027

Фото: chatgpt.com

Уряд пояснює можливе підвищення ПДВ потребою створити ресурс для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки. На це у проєкті передбачили 58,7 млрд грн. Ще 8,3 млрд грн планують спрямувати на захист підприємств паливного сектору — одним із джерел має стати підвищення акцизу на пальне.

Для споживачів це означає додатковий тиск на ціни. ПДВ додається до вартості товарів і послуг. Якщо товар без податку коштує 100 грн, за нинішньої ставки 20% покупець платить 120 грн, а за ставки 21% — 121 грн. Тобто лише через зміну ПДВ кінцева ціна за інших незмінних умов зростає приблизно на 0,83%. Водночас подорожчання пального може збільшити витрати на виробництво та логістику, тому для окремих товарів фактичне зростання цін може бути більшим.

За даними голови Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, серед податкових змін, на які розраховує уряд, — підвищення акцизів на пальне на 4 відсоткові пункти.

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Ще одна зміна стосується міжнародних покупок. Уряд пропонує запровадити ПДВ на товари у поштових та експрес-відправленнях, замовлені через маркетплейси, починаючи з нульової вартості. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року, якщо необхідні законопроєкти ухвалить Верховна Рада.

Саме підвищення основної ставки ПДВ також поки не є остаточним рішенням — воно потребує окремих змін до законодавства.

Редакція PSM звертає увагу, що наслідки таких рішень можуть бути нерівномірними для різних груп населення. Навіть пропорційне зростання споживчих витрат сильніше позначається на домогосподарствах із невеликими доходами, тому при підвищенні непрямих податків важливого значення набувають механізми адресної компенсації втрати купівельної спроможності. На необхідність таких компенсацій при збільшенні ПДВ для вразливих домогосподарств також вказує OECD.

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Джерела: kmu.gov.ua; forbes.ua/news.

Рубрики: АналітикаГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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