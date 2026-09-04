НБУ оштрафував iPay на 16,5 млн грн

Національний банк України застосував одразу два заходи впливу до ТОВ «УПР», яке працює під брендом iPay. Компанія отримала штраф у розмірі 16,509 млн грн, а також письмове застереження через порушення законодавства, яке регулює роботу учасників платіжного ринку

Порушення регулятор виявив під час безвиїзного нагляду. Зокрема, НБУ встановив недоліки у контролі за якістю та достатністю інформації, яка супроводжує платіжні операції.

Рішення про застосування заходів впливу Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків і оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 2 вересня 2026 року.

Найсуттєвішим заходом став штраф у розмірі 16,509 млн грн. Його наклали за порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги».

Компанія має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із моменту, коли рішення НБУ буде офіційно доведене до її відома.

Окрім фінансового стягнення, ТОВ «УПР» отримало письмове застереження. Воно стосується порушень одразу кількох нормативних вимог, що регулюють діяльність на платіжному ринку.

Також читайте: НБУ випустив срібну монету до 30-річчя гривні

Зокрема, йдеться про Закон «Про платіжні послуги», вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг, а також правила авторизації їхньої діяльності.

Після отримання рішення компанія матиме не більше 30 календарних днів, щоб усунути виявлені недоліки та вжити заходів, які мають запобігти їх повторенню в майбутньому.

Таким чином, рішення НБУ не обмежується самим штрафом. Регулятор також вимагає від компанії переглянути відповідні процеси та привести діяльність у відповідність до правил платіжного ринку.

Обидва рішення набирають чинності з дня, коли їх офіційно доведуть до відома ТОВ «УПР».

На думку редакції PSM, штраф у понад 16,5 млн грн показує, що вимоги до інформації, яка супроводжує платіжні операції, для регулятора є не формальністю. Якість таких даних безпосередньо впливає на прозорість платежів і можливість контролювати ризикові операції. Тому для компанії наслідком цього рішення стане не лише фінансове стягнення, а й необхідність протягом найближчого місяця виправити внутрішні процеси, на які звернув увагу НБУ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ визнав голову Sense Bank таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам

У якому стані економіка України та чого очікує НБУ

НБУ застосував захід впливу до відомого платіжного провайдера

Джерело: НБУ.