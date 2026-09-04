НБУ ввів в обіг нову банкноту

Національний банк України 4 вересня 2026 року ввів в обіг банкноту номіналом 2000 грн. Відсьогодні вона є повноцінним платіжним засобом: нею можна розраховуватися в магазинах, вносити кошти на рахунки та здійснювати банківські операції

2000 грн стали новим найвищим номіналом української гривні. На лицьовому боці банкноти зображений український поет, правозахисник і дисидент Василь Стус. Дату введення в обіг також обрали символічно — 4 вересня є днем його пам’яті.

Поруч із портретом розміщений рядок із вірша Стуса, написаного в ув’язненні: «А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

На зворотному боці банкноти зображена будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.

У НБУ пояснюють появу нового номіналу змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Зараз банкноти по 1000 грн становлять понад 55% від загальної суми банкнот, які перебувають в обігу. Значна концентрація готівки в найбільшому наявному номіналі, за практикою центробанків, може свідчити про потребу у більшій банкноті.

Нові 2000 грн мають частково замінити банкноти номіналом 500 та 1000 грн. Це дозволить зменшити кількість купюр під час великих готівкових операцій, а також витрати на їх виготовлення, перевезення, інкасацію та зберігання.

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Водночас масової появи нових банкнот у гаманцях українців одразу очікувати не варто. Вони надходитимуть в обіг поступово відповідно до потреб банківської системи. Протягом 2026 року НБУ планує виготовити кілька мільйонів банкнот нового номіналу.

До запуску також готували банкомати, платіжні термінали та сортувальне обладнання. У серпні сервісні компанії разом із фахівцями НБУ тестували техніку на роботу з новою купюрою.

Окрему увагу приділили захисту від підробок. Банкнота містить понад 20 захисних елементів. Серед них — SPARK, який змінює колір від пурпурного до золотисто-зеленого залежно від кута нахилу.

Ще одна особливість — «віконна» захисна стрічка Anima Colour у синьо-жовтій гамі. Під час нахилу банкноти на ній виникає ефект руху, а зображення Тризуба змінюється на знак гривні. За даними НБУ, це перше у світі використання такої стрічки на банкноті.

На думку редакції PSM, поява 2000 грн передусім відображає те, як змінилися ціни, доходи та сам готівковий обіг за останні роки. Водночас НБУ зробив новий номінал не просто технічним рішенням: постать Василя Стуса та образ Донеччини перетворюють банкноту ще й на носій історичної пам’яті. Тепер цікаво буде побачити, наскільки швидко 2000 грн увійдуть у повсякденний обіг і яку частину великих готівкових операцій вони переберуть на себе.

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Джерело: НБУ.