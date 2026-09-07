Скільки податків заборгували державі українські компанії

Станом на 1 липня 2026 року податковий борг українських компаній сягнув 263,3 млрд грн. Борги перед державою мають майже 219 тис. підприємств, а від початку повномасштабної війни загальна сума заборгованості зросла у 2,5 раза

Загалом податкові борги мають 218 731 компанія. У середньому на одну компанію-боржника припадає близько 1,2 млн грн несплачених податків.

Лише за перше півріччя 2026 року кількість компаній із податковою заборгованістю збільшилася на 3%, тоді як загальна сума боргу зросла на 4%.

Для порівняння, за весь 2025 рік кількість боржників збільшилася лише на 4%, однак сума їхньої заборгованості зросла значно швидше — приблизно на 100 млрд грн, або у 1,6 раза.

Найбільше компаній із податковими боргами зареєстровано у Києві. У столиці таких підприємств понад 58 тис., що становить 27% від загальної кількості боржників.

На київський бізнес припадає й найбільша частина заборгованості — 96,1 млрд грн, або понад третина всього податкового боргу компаній в Україні.

На другому місці за кількістю боржників опинилася Дніпропетровська область. Там понад 17 тис. компаній сукупно заборгували 23,4 млрд грн. У Харківській області податкові борги мають понад 15 тис. підприємств на загальну суму 10,6 млрд грн.

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Водночас найбільший середній борг серед регіонів зафіксовано на Полтавщині — близько 2,8 млн грн на одну компанію. У Кіровоградській області цей показник становить приблизно 2,2 млн грн.

Окремо виділяються великі платники податків. Зокрема, серед компаній, які обслуговує Східне міжрегіональне управління ДПС, середній борг сягає 561,2 млн грн на підприємство. У Західному управлінні — 478,8 млн грн.

Попри такі значні суми, на великих платників припадає близько 19,9 млрд грн податкового боргу, або приблизно 8% від загальної суми.

Водночас визначити, які саме компанії накопичили найбільші борги, наразі неможливо. Від початку повномасштабної війни ДПС обмежила доступ до частини відповідних даних і публікує переважно узагальнену статистику.

На думку редакції PSM, зростання податкового боргу швидше за кількість компаній-боржників свідчить про концентрацію дедалі більших сум заборгованості у вже проблемних підприємств. Це створює додаткове навантаження на бюджет і водночас показує, наскільки важливими залишаються ефективне стягнення боргів та прозорість даних про великих неплатників.

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Джерело: Опендатабот.