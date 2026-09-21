Скільки грошей уряд виділив на пенсії та соцпідтримку у 2027 — Гетманцев

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік уряд передбачив 540,3 млрд грн на соціальні виплати та програми Мінсоцполітики

Це на 15,5% більше, ніж у 2026 році. Найбільше зростання фінансування передбачене для підтримки людей з інвалідністю, водночас збільшаться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Офіційно уряд повідомляє, що соціальні видатки за напрямами Мінсоцполітики зростуть на 72,6 млрд грн порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Про основні соціальні показники проєкту Бюджету-2027 розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Найбільша частина соціальних видатків припадає на трансферт Пенсійному фонду — 292,8 млрд грн, що на 16,5% більше, ніж цього року. Майже вдвічі має зрости фінансування підтримки людей з інвалідністю — до 66,4 млрд грн, або на 92,5%. На підтримку внутрішньо переміщених осіб передбачено 83,2 млрд грн. Ці суми відповідають параметрам проєкту бюджету, оприлюдненим урядом.

Водночас окремі програми отримають значно скромніше збільшення фінансування. Допомогу на проживання ВПО планують збільшити лише на 0,9 млрд грн, а видатки на компенсації за знищене майно — на 0,7 млрд грн.

У 2027 році мінімальну зарплату планують підвищити до 9546 грн, а прожитковий мінімум — до 3559 грн. Гетманцев позитивно оцінив саме підвищення, однак наголосив, що соціальні нормативи все ще потребують перегляду.

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«Питання наближення соціальних стандартів до реальних потреб людей залишається актуальним», — зазначив він.

Окремий блок проєкту стосується охорони здоров’я. Видатки на цю сферу мають зрости до 292,5 млрд грн — на 35 млрд грн порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. Зокрема, 225 млрд грн передбачено на Програму медичних гарантій. Уряд також планує підвищити рівень оплати праці лікарів до 30 тис. грн, а медичних сестер і братів — до 20 тис. грн.

На думку Гетманцева, навіть за обмежених бюджетних можливостей держава повинна шукати додаткові ресурси для медичної сфери.

«Маємо шукати можливості для подальшого підвищення оплати праці медиків відповідно до їхнього навантаження та відповідальності», — заявив він.

Гетманцев наголосив, що в умовах війни та обмежених ресурсів рішення про виділення коштів мають бути обґрунтованими, однак соціальні витрати залишаються одним із інструментів збереження людського капіталу.

Редакція PSM звертає увагу, що йдеться поки саме про проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Документ уже передано до Верховної Ради, але під час парламентського розгляду його показники можуть змінюватися, тому остаточні суми соціальних видатків та окремих програм стануть відомі після ухвалення закону про держбюджет.

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