Чи можуть мобілізувати українців до 25 років

В Україні чоловіки віком до 25 років переважно мають статус призовників і не підлягають мобілізації. Водночас законодавство передбачає винятки, коли громадянин молодшого віку вже вважається військовозобов’язаним

Про це розповів адвокат Євген Филипець, пише УНІАН.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

За словами адвоката, визначальним є не лише вік чоловіка, а й його статус у системі військового обліку. Якщо громадянина до 25 років уже перевели до категорії військовозобов’язаних, за відсутності інших підстав для відстрочки він може підлягати мобілізації.

Одна з таких ситуацій стосується чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби. Якщо відповідний статус вони отримали до 25 років, їх могли перевести з категорії призовників до військовозобов’язаних.

Після скасування статусу «обмежено придатний» такі громадяни мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Якщо ВЛК визнає чоловіка придатним до служби, за словами Филипця, він може підлягати мобілізації навіть до досягнення 25 років.

Випускники військових кафедр

Окрема категорія — чоловіки, які під час навчання пройшли військову підготовку та отримали первинне офіцерське звання. У такому випадку вони набувають статусу військовозобов’язаних і за наявності передбачених законом підстав можуть бути мобілізовані до 25 років.

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Це також може стосуватися колишніх працівників Національної поліції, які мали спеціальні звання. Після звільнення їх можуть перевести на загальний військовий облік, після чого вони набувають статусу військовозобов’язаних.

Що робити у разі помилки в обліку

Ще одна можлива ситуація — помилка у військово-облікових даних. Наприклад, чоловіка, який за законом має залишатися призовником, можуть помилково внести до категорії військовозобов’язаних.

Тому Филипець радить чоловікам молодше 25 років перевіряти свій актуальний статус у застосунку «Резерв+». Якщо дані змінили без належних правових підстав, їх варто уточнити та за необхідності оскаржити.

Таким чином, сам по собі вік до 25 років не завжди виключає можливість мобілізації. Ключове значення має те, який статус має людина на військовому обліку та на яких підставах вона була віднесена до військовозобов’язаних.

Редакція PSM звертає увагу, що подібні випадки показують важливість чіткого та прозорого військового обліку. Помилка у статусі може мати для людини суттєві правові наслідки, тому механізми виправлення таких даних мають бути зрозумілими та доступними.

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