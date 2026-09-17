Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Чи можуть мобілізувати українців до 25 років

17.09.2026 12:50
Микола Деркач

В Україні чоловіки віком до 25 років переважно мають статус призовників і не підлягають мобілізації. Водночас законодавство передбачає винятки, коли громадянин молодшого віку вже вважається військовозобов’язаним

Чи можуть мобілізувати українців до 25 років

Фото: zoda.gov.ua

Про це розповів адвокат Євген Филипець, пише УНІАН.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

За словами адвоката, визначальним є не лише вік чоловіка, а й його статус у системі військового обліку. Якщо громадянина до 25 років уже перевели до категорії військовозобов’язаних, за відсутності інших підстав для відстрочки він може підлягати мобілізації.

Одна з таких ситуацій стосується чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби. Якщо відповідний статус вони отримали до 25 років, їх могли перевести з категорії призовників до військовозобов’язаних.

Після скасування статусу «обмежено придатний» такі громадяни мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Якщо ВЛК визнає чоловіка придатним до служби, за словами Филипця, він може підлягати мобілізації навіть до досягнення 25 років.

Випускники військових кафедр

Окрема категорія — чоловіки, які під час навчання пройшли військову підготовку та отримали первинне офіцерське звання. У такому випадку вони набувають статусу військовозобов’язаних і за наявності передбачених законом підстав можуть бути мобілізовані до 25 років.

Читайте також: Скільки Україні коштує день війни — Гетманцев

Це також може стосуватися колишніх працівників Національної поліції, які мали спеціальні звання. Після звільнення їх можуть перевести на загальний військовий облік, після чого вони набувають статусу військовозобов’язаних.

Що робити у разі помилки в обліку

Ще одна можлива ситуація — помилка у військово-облікових даних. Наприклад, чоловіка, який за законом має залишатися призовником, можуть помилково внести до категорії військовозобов’язаних.

Тому Филипець радить чоловікам молодше 25 років перевіряти свій актуальний статус у застосунку «Резерв+». Якщо дані змінили без належних правових підстав, їх варто уточнити та за необхідності оскаржити.

Таким чином, сам по собі вік до 25 років не завжди виключає можливість мобілізації. Ключове значення має те, який статус має людина на військовому обліку та на яких підставах вона була віднесена до військовозобов’язаних.

Редакція PSM звертає увагу, що подібні випадки показують важливість чіткого та прозорого військового обліку. Помилка у статусі може мати для людини суттєві правові наслідки, тому механізми виправлення таких даних мають бути зрозумілими та доступними.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей втрачає Україна від зарплати у конвертах

НКЦПФР озвучили нові можливості для бізнесу

ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки Україні коштує день війни — Гетманцев 16.09.2026

Скільки Україні коштує день війни — Гетманцев
ВПО та мікробізнес можуть отримати до $2600 на розвиток власної справи 14.09.2026

ВПО та мікробізнес можуть отримати до $2600 на розвиток власної справи
Які послуги доступні ВПО в Дії 11.09.2026

Які послуги доступні ВПО в Дії
На смартфонах в Україні фіксують дивний збій: як його виправити 11.09.2026

На смартфонах в Україні фіксують дивний збій: як його виправити
В Україні пропонують змінити правила виплат військовим 10.09.2026

В Україні пропонують змінити правила виплат військовим
У Резерв+ розширили перелік тих, хто може оформити відстрочку онлайн 10.09.2026

У Резерв+ розширили перелік тих, хто може оформити відстрочку онлайн

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

 Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

Останні новини
Сьогодні  16:50

Співвласник Нової пошти виступив проти ПДВ на посилки до €150

 Сьогодні  15:30

НБУ підвищив облікову ставку

 Сьогодні  14:10

Вчені навчились видобувати уран з морської води

 Сьогодні  11:30

Безпека та регулювання ШІ: засновник Nvidia виступив із гучною заявою

 Сьогодні  10:10

НБУ розширив можливості небанківських фінустанов

 Сьогодні  6:30

ФРС підвищила процентну ставку до 4%: що буде далі

 16.09.2026  19:30

Україна отримала нові інструменти довгострокового фінансування

 Всі новини
banner
credit link image