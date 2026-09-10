В Україні пропонують змінити правила виплат військовим

В Україні хочуть уніфікувати підхід до нарахування додаткових винагород військовослужбовцям. Йдеться про виплати у 50, 70 та 100 тисяч гривень, право на які зараз у низці випадків залежить від різного трактування нормативних формулювань

Про це йдеться у матеріалі «Судово-юридичної газети» з посиланням на пропозиції Національної асоціації адвокатів України. НААУ звернулася до уряду та Міноборони з пропозицією уточнити постанову Кабміну №168 і порядок виплати грошового забезпечення військовим.

Одне з ключових питань стосується виплати 70 тисяч гривень за виконання бойових або спеціальних завдань. У чинному регулюванні немає чіткого визначення поняття «лінія бойового зіткнення», через що однакові за характером завдання на різних ділянках можуть оцінюватися по-різному. В асоціації пропонують закріпити єдине визначення цього поняття без прив’язки до фіксованої ширини чи глибини лінії.

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Окремо пропонують переглянути правила щодо 50-тисячної винагороди для військових, які працюють на пунктах управління. Зараз під час фінансового контролю право на таку виплату може пов’язуватися насамперед зі штатною належністю до конкретного штабу чи управління. НААУ вважає, що необхідно враховувати і військовослужбовців, які фактично залучені до бойового управління у складі чергових змін. До переліку також пропонують прямо включити дивізіони, що важливо для артилерійських, зенітно-ракетних і морських підрозділів.

Ще одна ініціатива стосується винагороди у 100 тисяч гривень. Поняття «глибина виконання бойових завдань» пропонують замінити на прив’язку до районів ведення бойових дій, визначених наказами Головнокомандувача ЗСУ. На думку авторів пропозицій, це має прибрати додаткові обмеження під час визначення права на виплату.

Редакція PSM звертає увагу, що запропоновані зміни поки не означають автоматичного перегляду виплат. Їхня мета — зробити правила однаковими для різних підрозділів і зменшити кількість спірних випадків під час нарахування винагород.

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