У Резерв+ розширили перелік тих, хто може оформити відстрочку онлайн

У застосунку Резерв+ розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер скористатися цією можливістю можуть також учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти

Для подання запиту більше не потрібно збирати паперові документи або особисто звертатися до ЦНАП. Увесь процес можна пройти безпосередньо в застосунку.

«Крок за кроком цифровізуємо процеси, щоб зменшити бюрократію, людський фактор і зайве навантаження на ТЦК та СП», — зазначив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Право на відстрочку система перевірятиме автоматично за інформацією з державних реєстрів. Зокрема, використовуватимуться дані Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту та Пенсійного фонду України.

Щоб оформити відстрочку онлайн, заклад освіти має бути зазначений в АІКОМ як основне місце роботи працівника. Педагогічне навантаження повинно становити щонайменше 0,75 ставки, а посада — належати до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти.

Також код ЄДРПОУ роботодавця в освітній системі має збігатися з даними про основне місце роботи, які містяться в Пенсійному фонді.

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Подати запит можна через розділ «Сервіси» у Резерв+. Там потрібно обрати «Запит на відстрочку», відповідну категорію, перевірити персональні дані та підтвердити заявку. Завантажувати довідки чи інші документи не потрібно.

Після перевірки користувач отримає сповіщення в застосунку. Якщо відстрочку схвалено, відповідна інформація автоматично з’явиться в електронному військово-обліковому документі.

Якщо оформити відстрочку не вдалося, у Міноборони радять спочатку перевірити актуальність інформації в АІКОМ. Йдеться про основне місце роботи, посаду, педагогічне навантаження, персональні дані та код ЄДРПОУ роботодавця.

Якщо помилка стосується даних Пенсійного фонду, варто звернутися до кадрового відділу або бухгалтерії закладу освіти. Неактуальне місце роботи в самому Резерв+ можна виправити через «Сервіси» → «Виправити дані онлайн» → «Неактуальне місце роботи». Після оновлення інформації запит на відстрочку можна подати повторно.

На думку редакції PSM, розширення онлайн-відстрочок у Резерв+ поступово скорочує кількість процедур, які раніше вимагали особистих звернень і паперових підтверджень. Водночас ефективність такого механізму напряму залежить від актуальності даних у державних системах, тому будь-які розбіжності між реєстрами й надалі можуть ускладнювати автоматичне оформлення.

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Джерело: Міноборони.