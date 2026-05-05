У Раді пропонують новий механізм відстрочки від мобілізації

05.05.2026 16:00
Микола Деркач

Народний депутат від Слуги народу Сергій Нагорняк знову підняв тему економічного бронювання, яка обговорюється вже понад рік. Він виступив з ініціативою запровадити офіційний механізм платної відстрочки від мобілізації

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Телеграф. За словами депутата, кожна бригада нині недоукомплектована, тому держава має шукати нові інструменти для балансування мобілізації та економіки.

Нагорняк пропонує дозволити чоловікам легально сплачувати за відстрочку. Йдеться про офіційний платіж, який давав би змогу вільно пересуватися Україною та виїжджати за кордон.

 «Ті, хто бажає отримати офіційну, скажімо так, відстрочку від служби в ЗСУ, платять за це. Але платять «у білу». І спокійно пересуваються Україною та виїжджають за її межі. А ті, хто такої можливості не має, але має бажання йти захищати країну, повинні мати хорошу мотивацію від держави. Але держава десь має брати цей фінансовий ресурс. Мені здається, тільки таким чином ми могли б трохи вирівняти ситуацію», — пояснив нардеп.

Паралельно він виступає за перегляд чинної системи відстрочок. Зокрема, він пропонує перевірити бронювання працівників підприємств і провести масштабну ревізію довідок про інвалідність. На його думку, значна частина таких документів могла бути отримана незаконно, тому їх слід повторно перевірити.

Інший народний депутат, Юрій Здебський, також наголошує на необхідності змін у системі відстрочок. За його словами, проблема полягає не лише в бронюванні, а й у відсутності ефективного контролю.

Він зазначає, що частина бронювань сьогодні є формальною і не відповідає реальним потребам економіки та оборони. Тому, на його думку, варто переглянути не лише бронювання працівників, а й підстави для відстрочок серед інших категорій, зокрема студентів.

«Звичайно, треба переглянути бронювання. Наразі на цій темі багато спекуляцій, але є й питання до відстрочок. У нас студентами стають в 50 і в 40 років», — сказав Здебський.

Він також підкреслив, що система має захищати критично важливі галузі — аграрний сектор, енергетику та інфраструктуру. Водночас, за його словами, бронювання не повинно використовуватися як спосіб уникнення мобілізації. Для цього, вважає депутат, необхідно створити окремий орган контролю.

За наявними оцінками, наразі бронювання мають близько 1,3 млн осіб.

Допоміжні матеріали: ua.korrespondent.net.

