Що потрібно для підвищення зарплат військовим у 2026

Щоб підвищити грошове забезпечення військових у 2026 році, необхідно виконати три ключові умови — частина з них залежить не лише від України, а й від міжнародної підтримки

Про це заявила військовий омбудсмен Ольга Решетилова в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, питання зарплат у ЗСУ має кілька шляхів вирішення. Перший — це зміна підходу європейських партнерів до ролі української армії.

«Питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами. Перше – це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо – це європейське військо і захист європейського кордону», — зазначила Решетилова.

Другою умовою вона назвала оптимізацію внутрішніх процесів у країні. Третьою — готовність суспільства частково відмовлятися від соціальних благ на користь фінансування армії.

Решетилова підкреслила, що швидких рішень у цьому питанні не буде.

«Якщо ми вирішимо ці три основні проблеми, ми готові будемо переглянути грошове забезпечення військовослужбовців. Це не швидко. Я, як людина, яка прийшла з громадянського суспільства, уявляла, що все можна вирішити швидко», — додала вона.

Окремо омбудсмен звернула увагу на необхідність ефективнішого використання бюджету в умовах війни.

«Нам всім треба розуміти, що на п’ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська», — наголосила Решетилова.

Нові рішення для підтримки військових

Останнім часом в Україні ухвалили низку змін, спрямованих на посилення соціального захисту військових та їхніх родин.

Зокрема, Верховна Рада оновила законодавство щодо роботи, відпусток і грошового забезпечення під час воєнного стану.

Також для окремих категорій захисників запровадили нові виплати у разі шкоди здоров’ю.

Крім того, уряд розширив перелік пільг: сім’ї військових, які зникли безвісти, тепер також мають право на отримання належного грошового забезпечення.

