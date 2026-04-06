Що потрібно для підвищення зарплат військовим у 2026

06.04.2026 16:20
Микола Деркач

Щоб підвищити грошове забезпечення військових у 2026 році, необхідно виконати три ключові умови — частина з них залежить не лише від України, а й від міжнародної підтримки

Про це заявила військовий омбудсмен Ольга Решетилова в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, питання зарплат у ЗСУ має кілька шляхів вирішення. Перший — це зміна підходу європейських партнерів до ролі української армії.

«Питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами. Перше – це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо – це європейське військо і захист європейського кордону», — зазначила Решетилова.

Другою умовою вона назвала оптимізацію внутрішніх процесів у країні. Третьою — готовність суспільства частково відмовлятися від соціальних благ на користь фінансування армії.

Решетилова підкреслила, що швидких рішень у цьому питанні не буде.

«Якщо ми вирішимо ці три основні проблеми, ми готові будемо переглянути грошове забезпечення військовослужбовців. Це не швидко. Я, як людина, яка прийшла з громадянського суспільства, уявляла, що все можна вирішити швидко», — додала вона.

Окремо омбудсмен звернула увагу на необхідність ефективнішого використання бюджету в умовах війни.

«Нам всім треба розуміти, що на п’ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська», — наголосила Решетилова.

Нові рішення для підтримки військових

Останнім часом в Україні ухвалили низку змін, спрямованих на посилення соціального захисту військових та їхніх родин.

Зокрема, Верховна Рада оновила законодавство щодо роботи, відпусток і грошового забезпечення під час воєнного стану.

Також для окремих категорій захисників запровадили нові виплати у разі шкоди здоров’ю.

Крім того, уряд розширив перелік пільг: сім’ї військових, які зникли безвісти, тепер також мають право на отримання належного грошового забезпечення.

Раніше ми також писали, що Українці мають можливість отримати фінансову підтримку від ООН. Сума допомоги визначається індивідуально та залежить від обставин, у яких опинилося домогосподарство.

