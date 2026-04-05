Деякі українці можуть отримати до 12 300 грн допомоги: хто має право

05.04.2026 13:00
Ольга Деркач

Українці мають можливість отримати фінансову підтримку від ООН. Сума допомоги визначається індивідуально та залежить від обставин, у яких опинилося домогосподарство

Яку допомогу від ООН можуть отримати українці

Максимальний розмір виплати наразі сягає 12 300 грн. Таку допомогу надають людям, які були змушені залишити свої домівки поблизу лінії бойових дій або евакуювалися. Виплата розрахована на тримісячний період.

Окрім цього, передбачено й інші формати підтримки. Зокрема, громадяни, які постраждали внаслідок обстрілів, можуть отримати 12 300 грн — ця сума також покриває три місяці.

Вразливі категорії населення серед внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у статусі ВПО понад пів року та формально мають право на державну допомогу, але не отримують її, можуть розраховувати на щомісячні виплати у розмірі 2 000 або 3 000 грн на одну людину.

Раніше для мешканців прифронтових територій діяла інша програма — вона передбачала виплати по 1 800 грн на особу щомісяця. Станом на зараз цей формат підтримки більше не застосовується.

Пріоритет у наданні допомоги мають такі категорії:

  • люди, чиє житло було пошкоджене внаслідок атак або стало непридатним для проживання через воєнні дії;
  • домогосподарства, які втратили члена родини через ракетні удари або атаки безпілотників;
  • родини, в яких є люди, що були госпіталізовані або потребують лікування через отримані під час атак травми;
  • особи, яких евакуювали з територій активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій;
  • вразливі ВПО, які перемістилися протягом останніх шести місяців із зон бойових дій або ТОТ;
  • люди з вразливих категорій, які після 24 лютого 2022 року виїжджали за кордон, а потім повернулися в Україну протягом останнього року та перебувають у країні безперервно щонайменше три місяці;
  • вразливі ВПО, які за останні 12 місяців повернулися до місця постійного проживання в Україні та залишаються там безперервно не менше трьох місяців.

