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Деякі українці можуть втратити доплати до пенсії: причини

10.06.2026 13:40
Ольга Деркач

Частина українських пенсіонерів ризикує втратити додаткові виплати до пенсії, якщо не повідомляє Пенсійний фонд про зміни у своєму житті або не підтверджує право на отримання надбавок. У відомстві наголошують: кожен вид доплати призначається за визначених законом умов, тому їх порушення або зміна можуть стати підставою для припинення нарахувань

Деякі українці можуть втратити доплати до пенсії: причини

Фото: freepik.com

Чому пенсіонери можуть втратити надбавки

Однією з найпоширеніших доплат, яку можуть скасувати, є надбавка за догляд. Право на неї втрачається, якщо пенсіонер змінив місце проживання, почав отримувати інший вид соціальної допомоги або не підтвердив потребу в сторонньому догляді.

Також припиняється виплата надбавки за утримання дітей. Це відбувається після досягнення дитиною повноліття або після завершення навчання, якщо саме воно було підставою для отримання доплати.

Окрему увагу пенсіонерам варто приділити виплатам, пов’язаним з інвалідністю. Такі надбавки можуть бути скасовані у разі непроходження повторного медичного огляду або після зміни групи інвалідності, яка впливає на розмір чи право на виплату.

Під ризиком також перебувають доплати, що залежать від місця проживання. Зокрема, йдеться про надбавки для мешканців територій зі спеціальним статусом. Після переїзду або зміни статусу населеного пункту право на такі виплати може бути переглянуте або повністю втрачено.

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Крім того, Пенсійний фонд може провести перерахунок надбавки за понаднормовий страховий стаж. Такі випадки трапляються після уточнення даних про трудову діяльність пенсіонера або виявлення неточностей і помилок у документах, на підставі яких призначалася виплата.

Як не втратити доплати до пенсії

У Пенсійному фонді рекомендують своєчасно повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на право на отримання надбавок. Також варто регулярно перевіряти актуальність особистих даних у державних реєстрах та стежити за статусом призначених виплат.

Як оформити належні надбавки

Для отримання доплат до пенсії необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду. Під час подання заяви потрібно надати пенсійне посвідчення та пакет документів, які підтверджують право на відповідну надбавку. У Пенсійному фонді нагадують, що більшість таких виплат не призначаються автоматично, тому для їх оформлення необхідно самостійно подати всі необхідні документи.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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