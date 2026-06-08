Хто має право на доплату до пенсії цього літа

Частина українських пенсіонерів має право на додаткові виплати до основного розміру пенсії. Однак такі надбавки призначаються не всім отримувачам пенсій, а деякі з них можна оформити лише після подання відповідної заяви до Пенсійного фонду

Які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплати

Окрім основної пенсійної виплати, окремі категорії громадян можуть щомісяця отримувати додаткову фінансову підтримку. Пенсійний фонд нагадує, що чинне законодавство передбачає низку надбавок для різних груп пенсіонерів.

Право на додаткові виплати мають, зокрема, громадяни після досягнення 70, 75 та 80 років, пенсіонери з понаднормовим страховим стажем, ветерани війни, особи з інвалідністю, а також українці, яким надано статус осіб з особливими заслугами перед державою.

При цьому порядок призначення надбавок відрізняється залежно від їхнього виду. Частину доплат Пенсійний фонд нараховує автоматично, тоді як для отримання інших необхідно особисто звернутися до установи та подати пакет документів, що підтверджує право на підвищення.

Хто ще має право на додаткові виплати

Окремий вид пенсійних надбавок передбачений для жінок, які народили або виховали п’ятьох і більше дітей. Такі матері можуть претендувати на щомісячну доплату, що надається за особливі заслуги перед Україною.

Сума підвищення визначається індивідуально та залежить від чинних соціальних стандартів. Для призначення виплати необхідно надати документи, які підтверджують право на її отримання.

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Чому частина пенсіонерів не отримує передбачені законом доплати

Далеко не всі надбавки до пенсії призначаються автоматично. Для окремих видів виплат діє заявний механізм, тому навіть за наявності всіх необхідних підстав кошти не будуть нараховані без відповідного звернення до Пенсійного фонду.

Саме через відсутність заяви багато пенсіонерів фактично не користуються передбаченим законом правом на додаткову фінансову підтримку та продовжують отримувати лише базовий розмір пенсійної виплати.

Як подати документи на оформлення надбавки

Оформити додаткову виплату можна як під час особистого візиту до сервісного центру Пенсійного фонду, так і дистанційно через вебпортал електронних послуг.

Для подання заяви онлайн необхідно пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису, після чого заповнити електронну форму та завантажити документи, що підтверджують право на отримання надбавки.

У Пенсійному фонді радять не зволікати з оформленням таких виплат. Своєчасне звернення дозволяє отримувати всі передбачені законодавством доплати та збільшити загальний розмір щомісячного пенсійного забезпечення.

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Джерело: 24 Канал.