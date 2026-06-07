Деякі українці можуть отримати 20% до пенсії

Українські пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах Карпатського регіону, можуть отримувати пенсію на 20% вищу за стандартний розмір. Однак така надбавка не призначається автоматично — для її оформлення необхідно підтвердити право на пільгу та подати відповідні документи

Хто може претендувати на підвищену пенсію

Право на доплату мають жителі населених пунктів, яким офіційно надано статус гірських. Перелік таких територій затверджено постановою Кабінету Міністрів №647.

Йдеться про окремі міста та села у чотирьох областях України:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Чернівецькій.

Статус гірських територій надано через складні природні умови, зокрема тривалий зимовий період та особливості клімату.

Які умови потрібно виконати

Для призначення надбавки громадянин має відповідати низці вимог.

Зокрема, необхідно проживати або працювати у гірському населеному пункті щонайменше шість місяців безперервно. Крім того, сплата ЄСВ повинна здійснюватися саме за місцем роботи в такій місцевості.

Ще одна умова стосується перебування за кордоном. Пенсіонер не може бути відсутнім в Україні понад 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців, якщо виїзд не був пов’язаний із поважними причинами.

Оформити доплату також можуть внутрішньо переміщені особи, які оселилися у гірських районах та відповідають установленим критеріям.

Як оформити надбавку

Для отримання підвищених виплат необхідно самостійно звернутися до відповідних органів.

Спочатку слід оформити посвідчення жителя гірського населеного пункту. Для цього потрібно подати документи до місцевої ради за місцем проживання.

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Після отримання посвідчення його разом із заявою подають до територіального підрозділу Пенсійного фонду. Далі фахівці перевіряють інформацію про місце проживання та відповідність заявника встановленим вимогам. У разі позитивного рішення доплата призначається офіційно.

Варто враховувати, що гірський статус впливає не лише на розмір пенсії. Підвищення на 20% може застосовуватися й до інших державних виплат, зокрема окремих видів стипендій.

У яких випадках надбавку не призначать

Пенсійний фонд може відмовити у виплаті або припинити її нарахування, якщо буде встановлено порушення умов отримання пільги.

Зокрема, підставою для скасування надбавки є формальна реєстрація у гірському населеному пункті без фактичного проживання там. Також право на доплату втрачають особи, які отримують пенсію за місцем проживання, що не має гірського статусу.

Причиною відмови можуть стати й недотримання шестимісячного терміну проживання, сплата ЄСВ в іншому регіоні або тривале перебування за межами країни.

Водночас після усунення порушень громадянин може повторно звернутися для відновлення надбавки.

Програма підвищених виплат покликана підтримати людей, які живуть і працюють у складних умовах гірських районів Карпат. Для оформлення доплати необхідно підтвердити свій статус та подати заяву до Пенсійного фонду.

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Джерело: На пенсії.