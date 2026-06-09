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Деякі українці можуть отримати одноразову доплату до пенсії

09.06.2026 12:30
Ольга Деркач

Після виходу на пенсію окремі категорії українців можуть розраховувати не лише на щомісячне пенсійне забезпечення, а й на додаткову одноразову виплату, яка надається державою

Деякі українці можуть отримати одноразову доплату до пенсії

Фото: freepik.com

Хто може отримати допомогу

Право на таку виплату передбачене для працівників, які працювали у сферах:

  • освіти;
  • охорони здоров’я;
  • соціального захисту населення.

Які вимоги необхідно виконати

Одноразова грошова допомога призначається лише за умови одночасного дотримання всіх встановлених критеріїв.

Зокрема, на момент досягнення пенсійного віку людина повинна перебувати у трудових відносинах із державним або комунальним закладом.

Також вона має обіймати посаду, яка входить до переліку посад, що дають право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №909 від 1993 року.

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Ще одна обов’язкова умова — наявність необхідного страхового стажу на таких посадах. Для чоловіків він має становити щонайменше 35 років, для жінок — не менше 30 років.

Крім того, до моменту звернення за призначенням виплати особа не повинна отримувати будь-який вид пенсії.

Нагадаємо, що частина українських пенсіонерів має право на додаткові виплати до основного розміру пенсії. Однак такі надбавки призначаються не всім отримувачам пенсій, а деякі з них можна оформити лише після подання відповідної заяви до Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що українські пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах Карпатського регіону, можуть отримувати пенсію на 20% вищу за стандартний розмір. Однак така надбавка не призначається автоматично — для її оформлення необхідно підтвердити право на пільгу та подати відповідні документи.

Крім того, уряд розширив програму «Доступні ліки». Від липня українці із серцево-судинними захворюваннями зможуть отримувати ширший перелік препаратів у межах державної програми відшкодування. Частина ліків буде доступна безоплатно, а частина — з доплатою.

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Джерело: РБК-Україна.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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