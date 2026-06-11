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Тарифи на воду зростуть по всій Україні

11.06.2026 18:20
Ольга Деркач

З 1 червня 2026 року в Україні стартувала масштабна хвиля підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Причиною стала передача повноважень із встановлення тарифів від НКРЕКП до органів місцевого самоврядування. Тепер рішення щодо вартості послуг ухвалюють громади та міські ради

Тарифи на воду зростуть по всій Україні

Фото: freepik.com

Комунальні підприємства пояснюють необхідність перегляду цін різким зростанням витрат на електроенергію, реагенти, пальне та ремонти. Додатковий тиск створює зношеність мереж, які потребують значних інвестицій.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, у багатьох громадах тарифи вже зросли на 80-100%.

Серед міст, де нові розцінки вже набули чинності, найвищі тарифи зафіксовані у Павлограді — 113 грн за кубометр. У Дрогобичі вартість становить 87,3 грн, у Вознесенську — 71,44 грн, у Запоріжжі — 69,37 грн, у Чернівцях — 63,56 грн за кубометр води разом із водовідведенням.

Окремі громади продовжують переглядати тарифи. Зокрема, у Вінниці пропонують підвищити вартість до 81,01 грн за кубометр, у Дніпрі — до 86,83 грн, в Одесі — понад 90 грн, в Ужгороді — понад 96 грн, у Тернополі — майже до 99 грн. Найвищий проєктний тариф серед великих міст наразі розглядають в Умані — понад 130 грн за кубометр.

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У Бородянці з липня загальна вартість водопостачання та водовідведення становитиме 139,34 грн за кубометр. Для сім’ї з чотирьох осіб, яка в середньому споживає близько 10 кубометрів води на місяць, це означатиме витрати майже $34, якщо рахувати лише за воду.

У Києві тариф поки залишається на рівні близько 30,38 грн за кубометр. Водночас у медіа з’являються повідомлення про можливе підвищення до приблизно 89 грн, хоча офіційних рішень наразі немає.

Представники водоканалів називають підвищення тарифів питанням виживання критичної інфраструктури. Водночас Олег Попенко наголошує, що разом із наближенням цін до європейського рівня споживачі очікують і відповідної якості послуг, яка в багатьох містах поки залишається далекою від європейських стандартів.

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Джерело: РБК-Україна.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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