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Ілон Маск став першим у світі трильйонером

12.06.2026 10:20
Ольга Деркач

Статки Ілона Маска вперше в історії перевищили позначку в $1 трлн. Це сталося після рекордного первинного публічного розміщення акцій SpaceX, яке принесло компанії $75 млрд та остаточно закріпило статус підприємця як найбагатшої людини на планеті

Ілон Маск став першим у світі трильйонером

Фото: pngarts.com, freepik.com

До виходу SpaceX на біржу Forbes оцінював капітал Маска приблизно у $780 млрд. Однак після IPO основна частина його статків — частка в SpaceX, вартість якої оцінюється у близько $866 млрд, — різко зросла. З урахуванням акцій Tesla та інших активів загальна вартість майна бізнесмена перевищила $1,1 трлн.

Для порівняння, статки наруго в списку за Маском, співзасновника Alphabet Ларрі Пейджа, оцінюються приблизно у $300 млрд. Раніше лише засновник Oracle Ларрі Еллісон зміг перевищити позначку у $400 млрд.

SpaceX, яка займається розробкою ракет, супутникових систем та технологій штучного інтелекту, сьогодні є головним джерелом багатства Маска. Компанія стала одним із найцінніших приватних технологічних бізнесів світу та привернула величезну увагу інвесторів завдяки амбітним проєктам у космічній галузі.

Маск уже змінив автомобільну індустрію через Tesla, довівши життєздатність масового виробництва електромобілів. Тепер інвестори роблять ставку на те, що підприємець зможе повторити цей успіх у космосі та сфері штучного інтелекту.

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Саме ця віра в майбутні досягнення підприємця стала основою явища, яке аналітики називають «премією Ілона Маска». Йдеться про додаткову ринкову вартість його компаній, яка формується не лише фінансовими показниками, а й довірою інвесторів до його бачення майбутнього.

«Так само як Tesla, SpaceX — це ставка на Ілона Маска», — зазначив старший стратег Renaissance Capital Метт Кеннеді.

Втім, стрімке зростання впливу Маска викликає й критику. Останніми роками він дедалі активніше бере участь у політичних процесах США, а його діяльність часто стає предметом дискусій щодо корпоративного управління та концентрації влади в руках однієї людини.

Попри суперечки, Маск продовжує зміцнювати свої позиції у світовому бізнесі. Від співзаснування PayPal до створення Tesla, SpaceX, Neuralink і The Boring Company його кар’єра стала однією з найуспішніших в історії технологічної галузі.

Після IPO SpaceX підприємець встановив новий фінансовий рекорд, ставши першою людиною, чиї статки офіційно перевищили $1 трлн. Це відкриває новий розділ не лише в історії особистих багатств, а й у розвитку сучасних технологічних корпорацій.

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Джерело: Reuters.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
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