Кому з українців можуть перерахувати житлову субсидію

03.04.2026 15:10
Ольга Деркач

Українцям можуть переглянути розмір житлової субсидії у разі істотної зміни фінансового стану домогосподарства. Йдеться про ситуації, коли середньомісячний сукупний дохід змінюється більш ніж на 50% — як у бік зростання, так і у бік зменшення. У таких випадках держава ініціює автоматичний перерахунок допомоги, який проводиться двічі на рік без додаткових звернень від громадян

Житлова субсидія залишається одним із ключових інструментів підтримки для українців, які не можуть самостійно покривати витрати на оплату житлово-комунальних послуг. Вона дозволяє частково компенсувати ці витрати, однак її розмір не є фіксованим. Сума допомоги напряму залежить від доходів домогосподарства, тому за певних обставин вона може змінюватися.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, підставою для перегляду є суттєва зміна доходів — якщо середньомісячний сукупний дохід зріс або знизився більш ніж на половину. У таких випадках система автоматично визначає необхідність перерахунку. Процедура відбувається регулярно двічі на рік — у березні та серпні, що дозволяє враховувати актуальні фінансові показники домогосподарств.

Березневий перерахунок у 2026 році здійснюється з урахуванням доходів за третій і четвертий квартали 2025 року. Ці дані порівнюють із попередніми показниками — доходами за перший і другий квартали 2025 року, які використовувалися при розрахунку субсидії на опалювальний сезон. Такий підхід дає змогу оцінити динаміку змін у доходах та визначити, чи є підстави для коригування розміру допомоги.

Якщо за результатами порівняння з’ясовується, що дохід домогосподарства змінився більш ніж на 50%, розмір житлової субсидії переглядається. У разі зростання доходів допомога може зменшитися, адже домогосподарство отримує більше власних ресурсів для оплати послуг. Якщо ж доходи суттєво скоротилися, держава, навпаки, може збільшити розмір субсидії, щоб підтримати родину в складнішій фінансовій ситуації.

Таким чином, механізм автоматичного перерахунку дозволяє адаптувати розмір державної підтримки до реального рівня доходів громадян і забезпечити більш справедливий розподіл допомоги залежно від потреб домогосподарств.

Джерело: thepublic.info.

