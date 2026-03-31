Українці мають оцифрувати трудові книжки до 10 червня: як це зробити

Українці мають завершити оцифрування трудових книжок до 10 червня 2026 року — саме тоді завершується п’ятирічний перехідний період, передбачений Законом № 1217-IX. Документ набрав чинності у 2021 році та запровадив електронний облік трудової діяльності працівників

Мета реформи — спростити призначення пенсій, зменшити бюрократію та забезпечити збереження даних про трудовий стаж. Після завершення перехідного періоду інформація з паперових трудових книжок має бути внесена до Реєстру застрахованих осіб.

Водночас відсутність оцифрування до цієї дати не означає втрату стажу. Якщо працівник або роботодавець не встигли передати дані (наприклад, через перерву в роботі чи інші обставини), це можна зробити пізніше — у будь-який зручний момент або під час звернення до Пенсійного фонду України за призначенням пенсії.

Сканування документів здійснюється через вебпортал Пенсійного фонду. Після оцифрування паперова трудова книжка передається працівнику на зберігання, і роботодавець більше не зобов’язаний її утримувати.

Для коректного обліку стажу необхідно відсканувати всі сторінки трудової книжки, а також додаткові документи, що підтверджують трудову діяльність. Особливо це важливо для періодів до 1 січня 2004 року — саме за цей час стаж підтверджується паперовими документами. Після цієї дати він автоматично обліковується в електронному реєстрі.

Як оцифрувати трудову книжку

Оцифрування можна здійснити двома способами. Перший — через роботодавця, який сканує документи та передає їх до ПФУ. Другий — самостійно: або звернувшись до відділення Пенсійного фонду, де допоможуть із цифровізацією, або завантаживши скан-копії через особистий кабінет на порталі ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У ПФУ наголошують, що перехід на електронні трудові книжки особливо актуальний в умовах війни. Оцифровані дані дозволяють зберегти інформацію про стаж навіть у разі втрати паперових документів через бойові дії, евакуацію чи окупацію.

Водночас електронний формат не скасовує паперові книжки. Працівник має право й надалі вести їх за власним бажанням. Якщо людина вперше влаштовується на роботу, роботодавець зобов’язаний оформити трудову книжку не пізніше ніж за п’ять днів після прийняття.

Також на вимогу працівника роботодавець повинен вносити до паперової книжки записи про прийняття на роботу, переведення, звільнення, а також відзначення та нагороди.

Перехід на електронний облік фактично стає новим стандартом, але залишає можливість використовувати паперові документи паралельно.

Джерело: Верховна Рада України.