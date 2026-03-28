Яка буде мінімальна зарплата у квітні

З початку 2026 року в Україні підвищили мінімальну заробітну плату. Якщо у 2025 році її рівень становив 8 тис. грн, то зараз сума змінилася

Як зміниться мінімальна зарплата у квітні 2026 року

У квітні 2026 року підвищення мінімальної зарплати не передбачене. Її розмір залишиться таким самим, як і в березні — 8 647 грн.

Водночас законодавство чітко визначає: роботодавець не має права виплачувати працівникові менше встановленого мінімального рівня. Це закріплено в Законі «Про оплату праці».

Якщо працівник виконав повну місячну норму, але нарахована зарплата виявилася нижчою за мінімальну, роботодавець зобов’язаний здійснити доплату. Вона виплачується щомісяця разом із основною зарплатою.

Щоб отримувати мінімальну зарплату, працівник має відпрацювати встановлену норму:

40 годин на тиждень;

або 8 годин на день протягом п’яти робочих днів за стандартним графіком.

Також передбачено погодинний розрахунок. Станом на зараз мінімальна оплата однієї години праці становить 52 грн.

Які податки утримують із мінімальної зарплати

Із нарахованої суми обов’язково утримуються податки:

військовий збір — 5% (432 грн);

ПДФО — 18% (1 556 грн).

У результаті працівник отримує «на руки» значно менше від офіційно встановленої суми. Фактично чиста виплата становить 6 659 грн.

На які виплати впливає мінімальна зарплата

Розмір мінімальної зарплати прямо впливає на низку соціальних виплат, зокрема на лікарняні та декретні.

Зараз оплата одного календарного дня лікарняного становить 284,07 грн. Водночас виплати у зв’язку з вагітністю та пологами за цей самий період сягають 568,13 грн.

