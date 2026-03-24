У одній з країн Європи відкрили доступ до пенсії для українців

24.03.2026 16:40
Ольга Деркач

Українці, які після початку повномасштабної війни оселилися в одній з європейських країн, можуть скористатися доступом до місцевих пенсійних систем. Це означає можливість претендувати на державні виплати на тих самих умовах, що й громадяни країни

Фінське агентство соціального забезпечення KELA повідомило про оновлення правил і процедур оформлення пенсій для українців.

На яких умовах доступна пенсія у Фінляндії

Фінська система виплат ґрунтується на двох базових вимогах. По-перше, заявник має досягти пенсійного віку — 65 років. По-друге, необхідно легально та безперервно проживати у країні щонайменше три роки.

Ці критерії дають право подати заявку до системи соціального забезпечення. Водночас пенсія не призначається автоматично — кожне звернення розглядається індивідуально.

Важливо враховувати, що трирічний період відліковується не від моменту в’їзду до Фінляндії, а від дати отримання статусу постійного резидента. Через це фактичний шлях до виплат може бути довшим, ніж очікується.

Як перевіряють заявників

У KELA підкреслюють, що рішення ухвалюється після детального аналізу кожної заяви. Жодних стандартних або автоматичних нарахувань не передбачено.

Під час розгляду враховують низку факторів: підтвердження постійного проживання, наявність сімейних зв’язків, трудову історію та рівень інтеграції в суспільство. Такий підхід дозволяє оцінити не лише формальне перебування, а реальний зв’язок людини з країною.

Чи враховується досвід проживання в інших країнах ЄС

Популярна думка про те, що можна зарахувати проживання в інших країнах Євросоюзу, не відповідає чинним правилам. У Фінляндії враховується виключно період перебування на її території.

До стажу можуть включити лише страховий період — тобто час офіційної роботи зі сплатою внесків. Перебування під тимчасовим захистом, зокрема в Німеччині чи Польщі, не зараховується.

Неправильне розуміння цих умов може призвести до втрати часу та завищених очікувань щодо отримання пенсії.

Що змінюють нові правила

Оновлення від KELA фактично відкриває українцям похилого віку доступ до стабільної системи соціального забезпечення у Фінляндії. Це вигідно відрізняє країну від багатьох інших, де підтримка має тимчасовий характер.

Водночас жодних спрощень процедура не передбачає. Для отримання пенсії потрібно відповідати вимогам щодо проживання, мати легальний статус і підготувати всі необхідні документи.

У підсумку йдеться про довгостроковий підхід до інтеграції, який враховує інтереси літніх людей, але водночас зберігає чіткі умови доступу до соціальних виплат.

