Деякі українці отримають по 1500 грн допомоги від держави

20.03.2026 16:20
Ольга Деркач

Українці з низькими доходами отримають додаткову фінансову підтримку від держави вже у квітні. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1 500 грн, яка буде нарахована автоматично без подання заяв

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram.

Ініціатива передбачає цільову підтримку для тих категорій громадян, які найбільше потребують допомоги з огляду на рівень доходів. Уряд робить акцент саме на вразливих групах населення, для яких навіть разова виплата може стати суттєвою підтримкою у повсякденних витратах.

Загалом програма охопить майже 13 млн українців. Це одна з найбільших за кількістю отримувачів соціальних виплат ініціатив за останній час.

Хто отримає допомогу

До переліку отримувачів входять пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини та громадяни, які отримують базову соціальну допомогу.

Також виплату отримають внутрішньо переміщені особи, які вже є серед отримувачів соціальних виплат, багатодітні сім’ї та одинокі матері.

Таким чином, програма охоплює як традиційні категорії соціально вразливих громадян, так і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну та економічні фактори.

Як відбуватиметься виплата

Нарахування коштів відбуватиметься автоматично через вже діючі механізми виплат. Це означає, що громадянам не потрібно подавати жодних заяв або звертатися до державних органів.

Гроші надійдуть тим самим способом, яким люди вже отримують пенсії чи соціальну допомогу — на банківські рахунки або через Укрпошту.

Такий підхід дозволяє максимально швидко охопити велику кількість отримувачів і уникнути додаткового навантаження на державні служби та самих громадян.

Виплати планують здійснити у квітні, тож більшість отримувачів зможе отримати кошти у звичні для себе строки разом з іншими соціальними нарахуваннями.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
