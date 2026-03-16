У квітні деяким українцям переглянуть пенсії

16.03.2026 13:40
Ольга Деркач

У квітні для частини українських пенсіонерів передбачено ще один перегляд пенсійних виплат. Водночас підвищення стосуватиметься не всіх, тому багатьом важливо розуміти, хто саме може отримати оновлений розмір пенсії

Кому проведуть повторний перерахунок пенсій

Квітневі зміни передбачають повторний перегляд виплат для окремих категорій пенсіонерів. Йдеться не про нову масштабну індексацію, а про цільовий перерахунок для людей, які після призначення пенсії продовжили працювати або знову повернулися до служби.

Насамперед це стосується працюючих пенсіонерів. Якщо після призначення пенсії або після попереднього перерахунку людина набула щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу, Пенсійний фонд переглядає її виплати автоматично.

Таке правило застосовується до пенсій за віком, по інвалідності та за вислугу років. Однак у випадку пенсії за вислугу років перерахунок можливий лише тоді, коли людина вже досягла встановленого пенсійного віку.

Як саме змінюватимуться виплати

Під час перерахунку фахівці Пенсійного фонду визначають варіант, який буде більш вигідним для пенсіонера. При цьому можуть врахувати або додатковий страховий стаж разом із новим рівнем заробітку, або лише стаж, отриманий після попереднього призначення пенсії.

У більшості випадків особисто звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, адже вся інформація про роботу та доходи вже міститься в державних реєстрах.

Окрема процедура передбачена для військових пенсіонерів, які після призначення пенсії знову проходять службу. У такому випадку до чинної пенсії додають половину різниці між попереднім розміром виплати та новою сумою, розрахованою на основі актуальної довідки про грошове забезпечення.

Тобто під час служби військовий не отримує одразу повністю перераховану пенсію, але його виплати частково збільшуються.

Після повторного звільнення зі служби пенсію переглядають повторно — з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення за останньою посадою.

При цьому під час такого розрахунку не враховуються деякі додаткові виплати, зокрема винагороди у розмірі 30 000, 50 000 і 100 000 грн, а також одноразові соціальні виплати, наприклад допомога на оздоровлення.

Джерело: 24 Канал.

