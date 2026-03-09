close-btn
Який розмір пенсій у Польщі

09.03.2026 16:40
Микола Деркач

ZUS опублікував детальні дані про пенсійні виплати у Польщі за 2025 рік, зокрема інформацію про середній розмір пенсії

Фото: freepik.com

Згідно з оприлюдненими показниками, упродовж 2025 року середня виплачена пенсія становила 4 178,94 злотих (близько 49,5 тис. грн). Кількість пенсіонерів також зросла: якщо у січні виплати отримували 6,357 млн осіб, то в грудні їхня кількість збільшилася до 6,423 млн. Таким чином, за рік число одержувачів пенсій зросло більш ніж на 66 тис.

У звіті зазначається, що середня пенсія у грудні 2025 року становила 4 235,47 злотих. Це майже на один злотий менше, ніж у листопаді. Водночас, за даними бюлетеня «Щомісячна інформація про окремі грошові виплати», упродовж року середній розмір пенсії зріс на 286 злотих.

Середній розмір пенсії за місяцями у 2025 році був таким:

  • січень — 3 948,91 злотих
  • лютий — 3 958,67 злотих
  • березень — 4 210,99 злотих
  • квітень — 4 198,58 злотих
  • травень — 4 189,54 злотих
  • червень — 4 190,19 злотих
  • липень — 4 212,20 злотих
  • серпень — 4 255,66 злотих
  • вересень — 4 262,87 злотих
  • жовтень — 4 246,23 злотих
  • листопад — 4 236,04 злотих
  • грудень — 4 235,47 злотих

Читайте також: Деяким пенсіонерам обмежили виплати індексації

Разом зі зростанням пенсій і кількості пенсіонерів збільшуються й витрати бюджету. Якщо у грудні 2023 року ZUS витрачав на пенсійні виплати в середньому 21,75 млрд злотих на місяць, то у грудні 2024 року ця сума зросла до 25,07 млрд злотих.

У 2025 році витрати продовжили зростати. У серпні витрати на базові пенсії вперше перевищили 27 млрд злотих на місяць, а до кінця грудня досягли 27,204 млрд злотих.

За матеріалами inpoland.net.pl.

