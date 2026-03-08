close-btn
PaySpaceMagazine

Деяким пенсіонерам обмежили виплати індексації

08.03.2026 11:30
Ольга Деркач

Пенсіонери часто звертаються із запитанням, чи можуть їм повернути суми індексації, які перевищували встановлене обмеження у 1500 грн і відображаються в особистому кабінеті як «мінус»

Деяким пенсіонерам обмежили виплати індексації

Фото: unsplash.com, freepik.com

Йдеться про кошти, що виникли під час попередніх перерахунків пенсій, коли розмір підвищення обмежувався урядовими правилами. Пояснюємо, як це працює відповідно до постанов Кабінету Міністрів.

Деякі пенсіонери помічають у своєму кабінеті показники індексації, що перевищують 1500 грн, однак фактично ці суми не були виплачені. У системі вони можуть відображатися як різниця або «мінус», що викликає запитання, чи підлягають такі кошти поверненню.

Однак чинні урядові постанови щодо індексації пенсій не передбачають повернення цих сум. У відповідні роки було встановлено обмеження на максимальний розмір підвищення пенсії за віком. Згідно з рішеннями Кабміну, під час індексації збільшення пенсії не могло бути меншим за 100 грн і водночас не могло перевищувати 1500 грн для пенсій, розрахованих за статтею 27 Закону України №1058.

Водночас під час самого перерахунку пенсій у рішенні, яке формувалося системою, відображався фактичний розмір пенсії після застосування коефіцієнта індексації. Тобто спочатку показувалася повна сума підвищення, яка виходила без будь-якого обмеження.

Цікаве по темі: Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня

Після цього у документі нижче окремим рядком зазначалася різниця — сума, що перевищувала встановлений ліміт. Вона відображалася зі знаком «мінус» і фактично віднімалася від розрахованого підвищення. Саме так і забезпечувалося виконання норми про те, що індексація не може бути більшою за 1500 грн.

Через це в особистому кабінеті іноді можна побачити такі «мінусові» значення. Насправді вони не означають заборгованість Пенсійного фонду перед пенсіонером, а лише показують технічну різницю між повним розрахунковим підвищенням та сумою, яка могла бути виплачена з урахуванням урядового обмеження.

Окремо варто зазначити, що правила індексації можуть змінюватися щороку. Зокрема, у 2026 році максимальний розмір підвищення пенсій після індексації встановлено на рівні 2595 грн. Це означає, що нові перерахунки вже проводяться з урахуванням іншого граничного показника.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українцям підвищать мінімальну пенсію: що планує уряд

Чи виплачуватимуть субсидії українцям у березні

Як дізнатися новий розмір пенсії після індексації

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026 06.03.2026

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026
Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій 06.03.2026

Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій
Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня 06.03.2026

Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня
Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026 06.03.2026

Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026
Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки 06.03.2026

Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки
В Угорщині захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку — коментар НБУ 06.03.2026

В Угорщині захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку — коментар НБУ
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:30

Учені назвали точний вік Всесвіту

 Сьогодні  13:00

Купуючи Біткоїн, не варто очікувати прибутку щонайменше три роки — дані

 Сьогодні  10:00

Біткоїн може впасти до $36 000 — TradingShot

 07.03.2026  14:30

Планета нагрівається швидше, ніж очікували — вчені б’ють на сполох

 07.03.2026  13:00

Інвестори панічно продають XRP — озвучено негативні прогнози

 07.03.2026  10:00

Обрано нового голову Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ

 06.03.2026  20:10

Скільки рахунків відкрито в Україні — статистика НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.