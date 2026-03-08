Деяким пенсіонерам обмежили виплати індексації

Пенсіонери часто звертаються із запитанням, чи можуть їм повернути суми індексації, які перевищували встановлене обмеження у 1500 грн і відображаються в особистому кабінеті як «мінус»

Йдеться про кошти, що виникли під час попередніх перерахунків пенсій, коли розмір підвищення обмежувався урядовими правилами. Пояснюємо, як це працює відповідно до постанов Кабінету Міністрів.

Деякі пенсіонери помічають у своєму кабінеті показники індексації, що перевищують 1500 грн, однак фактично ці суми не були виплачені. У системі вони можуть відображатися як різниця або «мінус», що викликає запитання, чи підлягають такі кошти поверненню.

Однак чинні урядові постанови щодо індексації пенсій не передбачають повернення цих сум. У відповідні роки було встановлено обмеження на максимальний розмір підвищення пенсії за віком. Згідно з рішеннями Кабміну, під час індексації збільшення пенсії не могло бути меншим за 100 грн і водночас не могло перевищувати 1500 грн для пенсій, розрахованих за статтею 27 Закону України №1058.

Водночас під час самого перерахунку пенсій у рішенні, яке формувалося системою, відображався фактичний розмір пенсії після застосування коефіцієнта індексації. Тобто спочатку показувалася повна сума підвищення, яка виходила без будь-якого обмеження.

Після цього у документі нижче окремим рядком зазначалася різниця — сума, що перевищувала встановлений ліміт. Вона відображалася зі знаком «мінус» і фактично віднімалася від розрахованого підвищення. Саме так і забезпечувалося виконання норми про те, що індексація не може бути більшою за 1500 грн.

Через це в особистому кабінеті іноді можна побачити такі «мінусові» значення. Насправді вони не означають заборгованість Пенсійного фонду перед пенсіонером, а лише показують технічну різницю між повним розрахунковим підвищенням та сумою, яка могла бути виплачена з урахуванням урядового обмеження.

Окремо варто зазначити, що правила індексації можуть змінюватися щороку. Зокрема, у 2026 році максимальний розмір підвищення пенсій після індексації встановлено на рівні 2595 грн. Це означає, що нові перерахунки вже проводяться з урахуванням іншого граничного показника.

Джерело: На пенсії.