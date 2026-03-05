close-btn
Українцям підвищать мінімальну пенсію: що планує уряд

05.03.2026 14:20
Ольга Деркач

У березні в Україні відбулося чергове підвищення пенсій — виплати проіндексували на 12,1%. Проте на цьому зміни не завершуються. У Міністерстві соціальної політики заявили про підготовку масштабної трансформації пенсійної системи

Фото: freepik.com

За інформацією Пенсійного фонду України, протягом минулого року середня пенсія за віком збільшилася більш ніж на 755 грн. Після останньої індексації виплати зростуть ще приблизно на суму від 100 до 2595 грн.

Попри це, проблема низьких пенсій залишається актуальною: більше половини українських пенсіонерів і далі отримують менш ніж 6 тис. грн на місяць.

Мінімальні виплати планують підвищити

У Міністерстві соціальної політики заявляють, що стратегічна мета — забезпечити мінімальну пенсію на рівні щонайменше 6 тис. грн для громадян, які мають повний страховий стаж.

Водночас це не означає, що всі пенсіонери найближчим часом отримуватимуть саме таку суму. Для цього необхідно змінити підхід до формування пенсійних виплат і модернізувати саму систему.

Зміни у солідарній системі

Нині пенсійна система України переважно працює за солідарним принципом: внески нинішніх працівників спрямовуються на виплату пенсій людям, які вже завершили трудову діяльність.

У Мінсоцполітики пропонують посилити залежність розміру пенсії від страхового стажу та суми внесків, які людина сплачувала протягом життя.

Додатковим викликом залишається демографічна ситуація: сьогодні співвідношення працюючих і пенсіонерів майже однакове — приблизно 1:1. Через старіння населення навантаження на систему з часом лише збільшуватиметься.

Цікаве по темі: Чи виплачуватимуть субсидії українцям у березні

Перегляд спеціальних пенсій

Одним із напрямів змін може стати перегляд так званих спеціальних пенсій, які отримують окремі категорії громадян — зокрема судді, прокурори, державні службовці та представники силових структур.

За поточними даними:

  • понад 4 млн людей отримують пенсію менше ніж 6 тис. грн;
  • близько 35,2 тис. пенсіонерів мають виплати на рівні приблизно 26 тис. грн.

Серед тих, хто отримує підвищені пенсії:

  • 23,9 тис. — колишні військові та правоохоронці;
  • 10,1 тис. — ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;
  • 1,1 тис. — колишні прокурори.

У міністерстві вважають, що така різниця у виплатах створює дисбаланс у системі. Натомість пропонується поступово перейти до професійних пенсійних програм, коли додаткові виплати формуються через спеціальні внески в межах певної професії.

Накопичувальна пенсійна система

Ще одним елементом майбутньої реформи має стати запуск накопичувальної системи. Вона передбачає, що людина не лише сплачує внески до солідарної системи для утримання нинішніх пенсіонерів, а й одночасно відкладає кошти на власну пенсію.

Експерти наголошують, що без такого механізму молоді покоління в майбутньому можуть зіткнутися з проблемою нестабільного пенсійного забезпечення.

Коли можуть ухвалити зміни

Наразі повноцінний законопроєкт щодо реформи пенсійної системи ще не подали до парламенту.

Народний депутат Михайло Цимбалюк зазначив, що профільний комітет поки не отримував конкретних пропозицій. За його словами, підготовка та ухвалення реформи може зайняти тривалий час, адже законодавчі зміни повинні пройти всі етапи розгляду і враховувати фінансові можливості державного бюджету, особливо в умовах воєнного стану.

Джерело: На пенсії.

