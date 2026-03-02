Деякі українці можуть отримати допомогу при виході на пенсію

Для окремих категорій громадян вихід на пенсію означає не лише початок щомісячних виплат, а й можливість отримати значну разову суму від держави. Така виплата дорівнює десяти місячним пенсіям, визначеним на момент її призначення

Хто має право на одноразову виплату

Держава передбачила додаткову фінансову підтримку для людей, які тривалий час працювали у державних або комунальних установах. Порядок надання цієї допомоги визначений Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Насамперед йдеться про працівників бюджетної сфери — освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та культури. Також право на таку виплату мають окремі категорії спортсменів і діячів мистецтва.

Це не щомісячна доплата, а одноразова допомога у розмірі десяти призначених пенсій. Фактично держава таким чином відзначає тривалий стаж роботи у публічному секторі.

Однак для отримання коштів потрібно виконати кілька обов’язкових умов одночасно. Зокрема:

працювати на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, саме у державних або комунальних закладах;

мати необхідний страховий стаж за відповідною спеціальністю — щонайменше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків;

не отримувати раніше жодного виду пенсії.

Таким чином, виплата фактично стосується тих, хто досяг пенсійного віку та не скористався іншими пенсійними механізмами раніше.

Який стаж береться до уваги

До страхового стажу включаються періоди роботи у визначених законом установах і на посадах, затверджених урядом. Підтвердженням слугують записи у трудовій книжці та інформація з реєстру застрахованих осіб. За потреби можуть вимагатися додаткові документи.

Стаж підсумовується, якщо людина працювала на різних посадах, що передбачають право на пенсію за вислугу років. Це дозволяє врахувати весь професійний шлях у межах бюджетної системи.

Виплата здійснюється один раз, не підлягає оподаткуванню та фінансується з державного бюджету.

Хто може оформити пенсію за вислугу років

Артисти мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, якщо їхній творчий стаж становить від 20 до 35 років, повідомили у Пенсійному фонді.

Для працівників освіти, медицини та соціального захисту необхідний спеціальний стаж щонайменше 25 років. Спортсмени також повинні мати не менше 25 років діяльності, з яких щонайменше шість років — у складі національних збірних.

