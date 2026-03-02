Платформа прогнозів Kalshi скасувала ставки щодо лідера Ірану

Платформа прогнозів Kalshi скасувала частину ставок, відкритих після підтвердження смерті Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї

«Ми не розміщуємо ставки, безпосередньо пов’язані зі смертю. Якщо результат ставки може передбачати смерть, ми прописуємо правила так, щоб ніхто не міг заробити на цьому. Саме так ми й вчинили в цій ситуації», — пояснив співзасновник Kalshi Тарек Мансур.

Про смерть Хаменеї іранські державні медіа повідомили рано в неділю (1 березня) після атаки, яку напередодні здійснили Ізраїль та США.

Kalshi поверне всі комісії за ставками на подію «Алі Хаменеї залишає посаду Верховного лідера». Тим, хто відкрив ставки до моменту його смерті, виплати проведуть за останньою зафіксованою ціною перед новиною про смерть іранського лідера.

Користувачам, які зробили ставки вже після повідомлень про смерть, компенсували різницю між вищою ціною входу та останньою зафіксованою ціною.

У Kalshi наголосили, що правило про заборону ставок, пов’язаних зі смертю, діє давно та чітко прописане. За словами Мансура, виняток щодо смерті був прямо зазначений у правилах цієї події.

Втім, рішення викликало критику в мережі. Частина користувачів заявила, що платформа таким чином обмежила їхній можливий прибуток.

Підозри щодо інсайдерських ставок на тлі геополітики

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході зросла увага до можливих інсайдерських ставок на подібних платформах.

У лютому шестеро трейдерів на конкурентній платформі Polymarket заробили близько $1 млн, зробивши ставки на те, що США завдадуть удару по Ірану до кінця місяця.

За даними Bloomberg, усі шість криптогаманців створили саме в лютому. Вони переважно робили ставки на події, пов’язані з можливим ударом по Ірану, а частину позицій відкрили лише за кілька годин до перших вибухів у столиці країни — Тегерані.

Такі дії викликали підозри в можливій інсайдерській торгівлі серед ончейн-аналітиків.

У січні президент США Дональд Трамп заявив, що американські правоохоронці заарештували людину, яка злила інформацію про рейд та затримання колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Після цього аналітична платформа Lookonchain припустила, що цей інформатор міг бути пов’язаний із виграшними ставками на Polymarket, зробленими незадовго до рейду США в Каракасі.

Джерело: Cointelegraph.