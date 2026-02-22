2 акції, на які варто звернути увагу

Початок 2026 року виявився для фондового ринку невдалим, однак деякі компанії все ж виділилися як потенційно цікаві інвестиції напередодні березня

Microsoft (MSFT)

Microsoft і далі демонструє дуже сильні фундаментальні показники й, будучи найдешевшою акцією серед так званої «Великої сімки» (Magnificent Seven), виглядає переконливою інвестицією навіть після не надто вдалого старту 2026 року.

Акція просіла в перші тижні року: від початку року падіння перевищило 15%, а на момент написання папери торгувалися біля $398. Водночас довгострокові сигнали вказують, що найближчий відрізок може стати одним із найсильніших періодів для Microsoft.

Зокрема, нещодавні дані на основі 26 років помісячної динаміки показують, що в березні зростання фіксувалося у 65% випадків, а середня дохідність становила 2,1%. Квітень був ще сильнішим: 69% «прибуткових» місяців і середній приріст 2,3%.

Додатковим бичачим фактором є те, що компанія торгується приблизно з мультиплікатором 25x до прибутку за останні 12 місяців. Це означає відчутний дисконт до її середнього показника за 5 років (33,2x) і за 10 років (31,4x). Крім того, технологічний лідер відзвітував про $81,3 млрд квартальної виручки та потужну операційну маржу 47%.

У ширшому контексті Microsoft залишається найбільшою у світі компанією-розробником програмного забезпечення, одним із ключових провайдерів хмарних платформ і однією з опор корпоративного штучного інтелекту (AI). Якщо слабкість на початку 2026 року справді була зумовлена переважно короткостроковими побоюваннями щодо капітальних витрат на AI, нинішня корекція може бути радше можливістю для купівлі, а не ознакою погіршення.

Datavault AI (DVLT)

Datavault AI — значно ризикованіший варіант. Її акції залишаються вкрай волатильними: на момент написання вони торгувалися по $0,76, що майже на 25% нижче від рівня початку року. Водночас менеджмент підвищив прогноз виручки за 2025 фінансовий рік до $38–$40 млн, що передбачає приблизно 1 300% зростання рік до року.

Попри волатильність, частина Волл-стріт зберігає позитивний погляд. Наприклад, Maxim Group підтримує рекомендацію Buy та нещодавно підвищила цільову ціну акцій DVLT до $4. Інституційна частка володіння також помітно зросла наприкінці 2025 року: такі компанії, як Vanguard та BlackRock, відкрили позиції або збільшили їх.

Позитивним сигналом є й те, що керівництво пов’язує значну частину потенціалу зростання з повторюваними джерелами доходу — зокрема ліцензійними платежами за технології та сервісами токенізації. Якщо цей тренд збережеться, це означатиме, що AI- та Web3-інфраструктура Datavault починає переходити від пілотних запусків до реальної монетизації.

Ще амбітнішим виглядає підтверджена ціль щодо виручки за 2026 фінансовий рік у $200 млн, що означає понад 400% зростання рік до року. Якщо компанія впорається, це закріпить її в категорії гіперзростання. Однак така планка різко підвищує ризики виконання.

Загалом Datavault зараз оцінюється як історія ранньої стадії з високим потенціалом зростання виручки, а не як прибуткова операційна компанія. Ринкова капіталізація становить близько $459 млн, а вартість підприємства (enterprise value) — майже $487 млн.

Хоча ліквідність залишається питанням, біржова активність виглядає відносно сильною для компанії з малою капіталізацією: середній денний обсяг торгів останніми місяцями коливався в діапазоні 48–73 млн акцій.

Результати за 2025 фінансовий рік очікуються наприкінці березня. Якщо менеджмент покаже виручку ближче до верхньої межі цільового діапазону, довіра інвесторів може відновитися та підтримати подальше зростання котирувань.

