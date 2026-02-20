3 ETF від BlackRock, на які варто звернути увагу

Останні звіти 13F від BlackRock, найбільшого у світі керуючого активами, дають інвесторам свіжий погляд на те, як компанія позиціонувала свій портфель станом на IV квартал 2025 року

Розкриття показують поєднання широкого покриття ринку та стратегічного хеджування. Це натякає на обережно оптимістичний настрій на тлі макроекономічної невизначеності.

Хоча найбільше уваги привернула активність з опціонами, для інвесторів, які шукають диверсифікований доступ до ринку, виділяються кілька біржових фондів (ETF), пов’язаних із позиціонуванням BlackRock.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

SPDR S&P 500 ETF Trust відстежує індекс S&P 500 і дає доступ до акцій 500 найбільших публічних компаній США.

Як один із найліквідніших і найактивніше торгованих ETF у світі, він часто слугує бенчмарком для оцінки загальної динаміки американського фондового ринку.

Звіт BlackRock показує суттєве збільшення алокації портфеля на 1,45% через кол-опціони на SPY, що може вказувати на впевненість у збереженні сили ринку акцій. Водночас зростання позиції в пут-опціонах на 0,48% свідчить, що управління ризиками залишається у фокусі.

Диверсифікація SPY між технологіями, охороною здоров’я, фінансовим сектором і споживчими компаніями робить фонд базовою акційною складовою для участі в широкому ринку.

В умовах, коли великі компанії продовжують домінувати за приростом прибутків і притоком капіталу, широкий ринковий доступ дає простий спосіб скористатися потенційним зростанням, водночас зменшуючи ризик, пов’язаний з окремими акціями.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF відстежує індекс високодохідних корпоративних облігацій США, номінованих у доларах. Цей сегмент облігаційного ринку зазвичай має вищий потенціал доходу порівняно з боргом інвестиційного класу.

Фонд тримає понад 1 000 позицій у корпоративних облігаціях, має дохідність у діапазоні близько 6% і коефіцієнт витрат 0,49%.

BlackRock збільшила хеджування, пов’язане з HYG, на 0,26% ваги портфеля через пут-опціони, що відображає обережніше ставлення до кредитних ринків.

Високодохідні облігації зазвичай почуваються краще, коли економічне зростання стабільне, а рівень дефолтів низький, але можуть зазнавати тиску в періоди, коли інвестори уникають ризику.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF відстежує індекс Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index і дає доступ до понад 10 000 облігацій інвестиційного класу — казначейських паперів, іпотечних цінних паперів та корпоративного боргу.

Фонд управляє активами приблизно на рівні $100 млрд і має низький коефіцієнт витрат 0,03%.

Хоча у звіті він не був серед головних акцентів, широкий доступ до облігацій інвестиційного класу залишається стабілізуючим елементом диверсифікованих портфелів, особливо в періоди зміни очікувань щодо процентних ставок.

Попри те, що в останніх звітах більше уваги приділяли стратегіям, пов’язаним із акціями, широка облігаційна експозиція й надалі є фундаментальною складовою для контролю волатильності та балансування ризику акцій.

У середовищі, де траєкторію ставок формують мінливі очікування щодо монетарної політики, диверсифікований інструментарій у фіксованому доході може допомогти стабілізувати портфель під час просідань на фондовому ринку.

Джерело: Finbold.