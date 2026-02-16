close-btn
PaySpaceMagazine

Чому варто купити акції Microsoft до березня

16.02.2026 13:10
Ольга Деркач

Невдалий старт Microsoft у 2026 році, схоже, поступово вирівнюється: сезонна динаміка підказує, що перед березнем акція може бути близькою до розвороту

Чому варто купити акції Microsoft до березня

Фото: chatgpt.com

У цьому контексті сезонні тренди вказують, що найближчі тижні можуть стати сприятливим вікном для інвесторів, які придивляються до акцій Microsoft. Історичні дані показують сильні результати в березні та квітні.

Станом на момент написання акції MSFT торгувалися на рівні $400, втративши понад 17% від початку року.

26-річний графік сезонності, який відстежує помісячну динаміку Microsoft, свідчить: березень і квітень стабільно входять до найсильніших місяців для компанії.

За даними платформи для аналізу графіків TrendSpider, у березні зростання фіксувалося у 65% випадків із середньою дохідністю 2,1%, тоді як квітень показав ще вищий показник: 69% «прибуткових» періодів і середнє зростання 2,3%. Обидва місяці суттєво перевищують поріг 50%, який зазвичай відділяє «бичачу» сезонність від нейтральної.

Водночас лютий зазвичай слабший: лише 33% періодів завершувалися зростанням. Після такої м’якшої динаміки часто відбувався відскок у березні та збереження сили до квітня, що підсилює ідею сезонної зміни імпульсу напередодні наближення другого кварталу.

Окрім показників «виграшних» місяців, лінія середньої зміни піднімається до березня та залишається підвищеною протягом квітня.

Цікаве по темі: Цей показник може спровокувати масштабний обвал S&P 500 — експерт

Wall Street налаштований «бичаче» щодо акцій MSFT

Цей погляд підтримує оптимізм частини аналітиків Wall Street. На TipRanks Microsoft має консенсус Strong Buy на основі 36 нещодавніх оцінок. Середня 12-місячна цільова ціна становить $593,38, що передбачає потенційне зростання на 47,86%.

Із 36 аналітиків 32 радять купувати, четверо — утримувати, і жоден не рекомендує продавати. Найвища ціль — $678, найнижчий прогноз — $392.

Загалом Microsoft зіткнулася з тиском на початку 2026 року: акції відкотилися після досягнення історичних максимумів у діапазоні $541–$555 у жовтні 2025 року. Корекція відображає занепокоєння інвесторів щодо масштабних капітальних витрат, пов’язаних із ШІ, та ознак уповільнення зростання хмарного бізнесу.

Водночас фінансові результати другого кварталу фіскального року, оприлюднені наприкінці січня, були сильними: виручка зросла на 17% рік до року — до $81,3 млрд, а скоригований прибуток на акцію (EPS) становив $4,14, перевищивши очікування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 акції, які можуть зрости у 10 разів до 2030 року

Коли срібло досягне $200 за унцію — прогноз Кійосакі

2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

Джерело: Finbold.

Рубрики: MicrosoftІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Microsoft втратила $360 млрд капіталізації за добу: причина 31.01.2026

Microsoft втратила $360 млрд капіталізації за добу: причина
Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT 27.01.2026

Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT
Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot 11.01.2026

Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot
Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft 09.12.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft
Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації 29.10.2025

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації
Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла 09.09.2025

Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  15:40

Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

 Сьогодні  15:10

Це може бути найгірший перший квартал для Біткоїна з 2018 року

 Сьогодні  14:10

Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році — Опендатабот

 Сьогодні  13:10

Чому варто купити акції Microsoft до березня

 Сьогодні  12:10

Джордж Сорос оновив свій інвестиційний портфель

 Сьогодні  11:10

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Сьогодні  10:10

Біткоїн може впасти до $10 000 напередодні рецесії у США — стратег Bloomberg

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.