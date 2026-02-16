Чому варто купити акції Microsoft до березня

Невдалий старт Microsoft у 2026 році, схоже, поступово вирівнюється: сезонна динаміка підказує, що перед березнем акція може бути близькою до розвороту

У цьому контексті сезонні тренди вказують, що найближчі тижні можуть стати сприятливим вікном для інвесторів, які придивляються до акцій Microsoft. Історичні дані показують сильні результати в березні та квітні.

Станом на момент написання акції MSFT торгувалися на рівні $400, втративши понад 17% від початку року.

26-річний графік сезонності, який відстежує помісячну динаміку Microsoft, свідчить: березень і квітень стабільно входять до найсильніших місяців для компанії.

За даними платформи для аналізу графіків TrendSpider, у березні зростання фіксувалося у 65% випадків із середньою дохідністю 2,1%, тоді як квітень показав ще вищий показник: 69% «прибуткових» періодів і середнє зростання 2,3%. Обидва місяці суттєво перевищують поріг 50%, який зазвичай відділяє «бичачу» сезонність від нейтральної.

Водночас лютий зазвичай слабший: лише 33% періодів завершувалися зростанням. Після такої м’якшої динаміки часто відбувався відскок у березні та збереження сили до квітня, що підсилює ідею сезонної зміни імпульсу напередодні наближення другого кварталу.

Окрім показників «виграшних» місяців, лінія середньої зміни піднімається до березня та залишається підвищеною протягом квітня.

Цікаве по темі: Цей показник може спровокувати масштабний обвал S&P 500 — експерт

Wall Street налаштований «бичаче» щодо акцій MSFT

Цей погляд підтримує оптимізм частини аналітиків Wall Street. На TipRanks Microsoft має консенсус Strong Buy на основі 36 нещодавніх оцінок. Середня 12-місячна цільова ціна становить $593,38, що передбачає потенційне зростання на 47,86%.

Із 36 аналітиків 32 радять купувати, четверо — утримувати, і жоден не рекомендує продавати. Найвища ціль — $678, найнижчий прогноз — $392.

Загалом Microsoft зіткнулася з тиском на початку 2026 року: акції відкотилися після досягнення історичних максимумів у діапазоні $541–$555 у жовтні 2025 року. Корекція відображає занепокоєння інвесторів щодо масштабних капітальних витрат, пов’язаних із ШІ, та ознак уповільнення зростання хмарного бізнесу.

Водночас фінансові результати другого кварталу фіскального року, оприлюднені наприкінці січня, були сильними: виручка зросла на 17% рік до року — до $81,3 млрд, а скоригований прибуток на акцію (EPS) становив $4,14, перевищивши очікування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 акції, які можуть зрости у 10 разів до 2030 року

Коли срібло досягне $200 за унцію — прогноз Кійосакі

2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

Джерело: Finbold.