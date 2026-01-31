Microsoft втратила $360 млрд капіталізації за добу: причина

Технологічний гігант Microsoft пережив одну з найгірших сесій 2020-х: за 24 години акції впали майже на 10%, а ринкова капіталізація скоротилася майже на $360 млрд

Зокрема, від початку 2026 року папери здебільшого утримувалися на попередніх рівнях і навіть встигли помітно зрости — з $444 21 січня до майже $482 28 січня. Однак 29 січня під час позабіржової сесії, котирування MSFT різко пішли вниз.

Станом на момент написання в п’ятницю, 30 січня, акції Microsoft торгуються по $435,55 після нищівного падіння на 10%. Паралельно ринкова капіталізація компанії просіла приблизно з $3,58 трлн до близько $3,22 трлн.

Це падіння Microsoft — одне з найбільших за останні 12 місяців і одне з наймасштабніших, зафіксованих на фондовому ринку.

Акції Microsoft впали попри сильний звіт

На перший погляд, обвал MSFT 29 січня виглядає нелогічним, адже він стався невдовзі після того, як компанія опублікувала сильний звіт про результати за другий квартал (Q2) 2026 фінансового року.

Microsoft перевищила прогнози і за прибутком на акцію (EPS) — скоригований показник склав $4,14 замість очікуваних $3,97, — і за виручкою — $81,27 млрд замість $80,27 млрд.

Azure і споріднені хмарні сервіси зросли на 39%: це не було однозначним перевищенням прогнозів, але загалом відповідало очікуванням.

Чому звіт Microsoft розчарував інвесторів MSFT

Попри сильні цифри, кілька ключових показників продемонстрували і певне «стискання», і підвищені ризики — судячи з реакції ринку, саме це багатьом інвесторам здалося дискомфортним.

Передусім, прогнозована операційна маржа Microsoft у третьому фінансовому кварталі склала 45,1% — нижче за консенсус 45,5%. Водночас валова маржа знизилася до мінімуму за три роки — 68%.

Хоча падіння доходів ігрового напряму на 9,5% могло насторожити частину трейдерів, більшою новиною, ймовірно, стало інше: розкриття того, що до 45% портфеля замовлень Microsoft напряму пов’язані з OpenAI.

Чи це ключова загроза для акцій Microsoft

Упродовж місяців OpenAI залишається в епіцентрі дискусій про ймовірну «бульбашку» навколо штучного інтелекту (AI).

Окрім того, що це найвпізнаваніше ім’я в секторі, багато спостерігачів звертають увагу на розрив між тим, що компанія щороку «спалює» мільярди, перевищуючи власні доходи, і масштабними інвестиційними зобов’язаннями, які вона на себе взяла.

Тож не виглядає дивним, що багато інвесторів вирішили позбутися акцій MSFT, дізнавшись: майже половина портфеля замовлень Microsoft може фактично «злетіти або впасти» залежно від OpenAI.

