09.12.2025 11:20
Ольга Деркач

Цього тижня Microsoft знову винагородить інвесторів щедрою квартальною дивідендною виплатою, запланованою на четвер, 11 грудня 2025 року

Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft

Фото: unsplash.com

Зокрема, технологічний гігант виплатить дивіденд у розмірі $0,91 на акцію акціонерам, які були власниками акцій станом на 20 листопада 2025 року.

Скільки зароблять 100 акцій Microsoft

Іншими словами, інвестори, які володіють 100 акціями MSFT, отримають $91 дивідендного доходу цього кварталу або $364 за рік.

Таким чином, дивіденди Microsoft зросли на 9,6% порівняно з попередньою виплатою $0,83 на акцію, яку компанія здійснила 11 вересня 2025 року. Це підкреслює здатність Microsoft стабільно генерувати вільний грошовий потік.

Наступну виплату вже заплановано на 12 березня 2026 року. Наразі компанія не оголошувала змін у сумі, що знову сигналізує про стабільність програми повернення капіталу акціонерам.

Хоча середня дивідендна дохідність у ширшому технологічному секторі становить 1,37% і перевищує показник Microsoft на рівні 0,74%, довгострокових інвесторів, орієнтованих на регулярний дохід, і далі приваблюють стабільність компанії та швидке відновлення ціни після відсічення дивідендів (у середньому за 1-2 дня). Додатковими чинниками є загальні фінансові результати Microsoft і прискорення впровадження її сервісів.

Цікаве по темі: Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації

Зрештою Microsoft продовжує вирізнятися серед багатьох конкурентів: компанія підвищує дивіденди вже 24 роки поспіль, а лише за 2025 рік сукупне річне зростання становило 10,39%.

Крім того, з форвардним коефіцієнтом виплат на рівні 22,61% Microsoft зберігає значний простір для подальшого збільшення дивідендів, спираючись на потужні грошові потоки з напрямів хмарних технологій та штучного інтелекту (ШІ).

У підсумку, майбутня дивідендна виплата Microsoft знову має зміцнити позиції компанії як одного з найнадійніших генераторів доходу в секторі.

Джерело: Finbold.

