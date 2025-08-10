Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ

Компанія Microsoft бачить майбутнє, у якому штучний інтелект (ШІ) радикально змінює спосіб взаємодії з комп’ютерами на Windows, — настільки, що клавіатура та миша можуть стати непотрібними вже до 2030 року

Замість звичних інструментів компанія пропонує керування голосом і жестами, перетворюючи Windows на персонального цифрового асистента, який передбачає потреби користувача.

Першим кроком у цьому напрямі стали ПК Copilot+, де ІІ вже інтегрований на рівні системи: він може резюмувати тексти, шукати файли, переписувати контент і навіть генерувати код — без потреби щось друкувати чи клікати.

Microsoft вважає, що це — не фантастика, а близька реальність. У своїй сміливій візії компанія представила майбутнє Windows, де класичні інструменти введення стануть застарілими вже до кінця десятиліття.

Це не просто про зручність. Йдеться про кардинальну зміну способу взаємодії людини з комп’ютером.

Стратегія Microsoft: ШІ як основа нового досвіду

У нещодавній презентації Microsoft розповіла про свою AI-first стратегію, яка передбачає повноцінну взаємодію з комп’ютером за допомогою голосу, міміки та жестів. Уявіть собі: більше не потрібно клікати, перетягувати чи вводити текст вручну — машина розуміє голосові команди, реагує на ваші емоції та інтерпретує найменші рухи.

За задумом компанії, Windows еволюціонує у «персонального агента» — інтелектуального помічника, який знає ваші звички, передбачає наміри й діє самостійно. Ця трансформація можлива завдяки масштабним інвестиціям Microsoft у моделі на кшталт Copilot, новим AI-чипам та глибокій інтеграції ШІ у всі сервіси компанії.

Copilot+ — перший крок до ери без клавіатури

Copilot+ — це нове покоління Windows-пристроїв, у яких ШІ вбудований безпосередньо в архітектуру системи. Такі комп’ютери вже вміють стисло переказувати вміст, переформульовувати тексти, шукати файли чи писати код — усе це можна робити голосом або жестом, без миші й клавіатури.

Одна з нових функцій — Recall — дозволяє миттєво знайти будь-яку дію, виконану на комп’ютері, за допомогою голосової команди чи простої фрази. Більше не потрібно копатися в папках або меню.

Цей підхід може докорінно змінити продуктивність — особливо для розробників, дизайнерів, копірайтерів і віддалених команд. Хтось побачить у цьому загрозу класичному ПК-досвіду, а хтось — нові можливості для більш природної, «людяної» взаємодії з технікою.

Але є і виклики. Залишається багато питань щодо конфіденційності, обробки даних і доступності. Наприклад, як така система працюватиме для людей з мовленнєвими порушеннями? Чи не створить постійно активний голосовий агент нові ризики стеження? Microsoft запевняє, що працює над етичними рамками відповідального використання ШІ.

Джерело: Content.Techgig.