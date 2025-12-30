close-btn
Nvidia придбала частку в Intel за $5 млрд

30.12.2025 16:00
Ольга Деркач

Компанія Nvidia придбала акції Intel на суму $5 млрд, повідомив американський виробник напівпровідників. Йдеться про транзакцію, яку оголосили ще у вересні й яка тепер фактично завершилася



Фото: thedigital.gov.ua

У вересні провідний розробник чипів для штучного інтелекту заявив, що заплатить $23,28 за одну звичайну акцію Intel.

Угоду розглядають як важливу фінансову підтримку для виробника чипів після кількох років стратегічних помилок та капіталомісткого розширення виробничих потужностей, що суттєво вдарило по його фінансових показниках.

Згідно з наявними даними, найдорожча компанія світу придбала понад 214,7 млн акцій Intel за ціною, зафіксованою у вересневій угоді. Придбання відбулося в межах приватного розміщення, що дозволило здійснити інвестицію за заздалегідь погодженими умовами.

Цікаве по темі: Україна почала працювати з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ

Окремо зазначається, що угоду про інвестиції Nvidia в Intel погодили американські антимонопольні регулятори. Про це йдеться в повідомленні, яке Федеральна торгова комісія США опублікувала на початку грудня.

Ринок відреагував стримано. На премаркеті акції Nvidia знизилися на 1,3%, тоді як папери Intel майже не змінилися в ціні.

Нагадаємо, що напівпровідниковий гігант представив Alpamayo-R1 — відкриту зорово-мовну модель із міркуванням для досліджень автономного водіння — на конференції NeurIPS у Сан-Дієго, Каліфорнія. Компанія стверджує, що це перша подібна модель дій, сфокусована на автономному водінні. Відповідні системи можуть одночасно обробляти текст і зображення, що дозволяє транспортним засобам «бачити» своє оточення та ухвалювати рішення на основі того, що вони сприймають. Нова розробка базується на Cosmos-Reason від Nvidia — ШІ з міркуванням, який «продумує» рішення перед тим, як відповісти. Сімейство Cosmos компанія вперше представила у січні 2025 року, а в серпні випустила нові моделі.

Джерело: Reuters.

