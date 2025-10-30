Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

Компанія Nvidia 29 жовтня досягла історичного рівня ринкової капіталізації — $5 трлн. Це сталося завдяки серії угод генерального директора Дженсена Хуана, що підживили нову хвилю ажіотажу навколо штучного інтелекту (ШІ)

Акції Nvidia зросли на 3,1% і закрилися на рівні $207,16, що дозволило компанії подолати чергову психологічну позначку. Минуло лише чотири місяці відтоді, як Nvidia перетнула межу $4 трлн, і відтоді ралі лише прискорюється: Хуан уклав нові угоди на постачання чипів для Nokia, Samsung Electronics та Hyundai Motor Group.

Nvidia стала ключовою акцією нинішнього «бичачого» ринку, який зростає на тлі очікувань, що штучний інтелект змінить світову економіку. Від початку року акції компанії подорожчали на 54%, забезпечивши майже п’яту частину зростання індексу S&P 500, який зріс на 17% у 2025 році. Далі в рейтингу — Microsoft і Apple з капіталізацією близько $4 трлн кожна.

«Ринкова вартість у $5 трлн ще кілька років тому здавалася немислимою, — сказав Кіт Лернер, директор з інвестицій та головний ринковий стратег Truist Advisory Services. — Ринок, без сумніву, робить велику ставку на те, що штучний інтелект стане справді трансформаційним».

Акції Nvidia зросли після заяви президента США Дональда Трампа, який повідомив, що планує обговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном чип Blackwell. Раніше Трамп заявляв, що може дозволити Nvidia постачати до Китаю спрощену версію цього процесора, і тепер інвестори сподіваються, що така угода справді можлива.

Хуан також оголосив про низку нових партнерств і відкинув побоювання щодо «бульбашки» в секторі ШІ, заявивши, що нові чипи здатні принести компанії пів трильйона доларів доходу. Nvidia представила й нову систему для з’єднання квантових комп’ютерів із чипами штучного інтелекту.

Завдяки ралі частка акцій Nvidia у структурі S&P 500 сягнула майже 9% — це приблизно на два відсоткові пункти більше, ніж у найближчого конкурента. Ринкова вартість компанії тепер перевищує сукупну капіталізацію фондових ринків Нідерландів, Іспанії, ОАЕ, Італії та Польщі.

Іншими словами, компанія тепер більша за всі фондові ринки світу, окрім п’яти — США, Китаю, Японії, Гонконгу та Індії. До останньої Nvidia відстає лише на $250 млрд.

Статки Дженсена Хуана також зросли — тепер вони перевищують $180 млрд, за даними індексу мільярдерів Bloomberg. Від початку року він збагатився майже на $68 млрд, а лише від 27 жовтня — на $16 млрд.

Аналітики Волл-стріт залишаються надзвичайно оптимістичними щодо майбутнього Nvidia: з 80 експертів понад 90% радять купувати акції компанії. Лише один аналітик — Джей Голдберг із Seaport Global Securities — рекомендує їх продавати.

Втім, з огляду на стрімке зростання, не бракує й скепсису. Від кінця 2022 року акції Nvidia подорожчали більш ніж на 1300%.

Дан Ай, директор з інвестицій Fort Pitt Capital Group, вважає, що компанія може втратити частку ринку на користь конкурентів, таких як Advanced Micro Devices і Broadcom.

Джерело: Bloomberg.