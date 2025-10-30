close-btn
PaySpaceMagazine

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

30.10.2025 17:10
Ольга Деркач

Компанія Nvidia 29 жовтня досягла історичного рівня ринкової капіталізації — $5 трлн. Це сталося завдяки серії угод генерального директора Дженсена Хуана, що підживили нову хвилю ажіотажу навколо штучного інтелекту (ШІ)

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

Фото: freepik.com

Акції Nvidia зросли на 3,1% і закрилися на рівні $207,16, що дозволило компанії подолати чергову психологічну позначку. Минуло лише чотири місяці відтоді, як Nvidia перетнула межу $4 трлн, і відтоді ралі лише прискорюється: Хуан уклав нові угоди на постачання чипів для Nokia, Samsung Electronics та Hyundai Motor Group.

Nvidia стала ключовою акцією нинішнього «бичачого» ринку, який зростає на тлі очікувань, що штучний інтелект змінить світову економіку. Від початку року акції компанії подорожчали на 54%, забезпечивши майже п’яту частину зростання індексу S&P 500, який зріс на 17% у 2025 році. Далі в рейтингу — Microsoft і Apple з капіталізацією близько $4 трлн кожна.

«Ринкова вартість у $5 трлн ще кілька років тому здавалася немислимою, — сказав Кіт Лернер, директор з інвестицій та головний ринковий стратег Truist Advisory Services. — Ринок, без сумніву, робить велику ставку на те, що штучний інтелект стане справді трансформаційним».

Акції Nvidia зросли після заяви президента США Дональда Трампа, який повідомив, що планує обговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном чип Blackwell. Раніше Трамп заявляв, що може дозволити Nvidia постачати до Китаю спрощену версію цього процесора, і тепер інвестори сподіваються, що така угода справді можлива.

Цікаве по темі: Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації

Хуан також оголосив про низку нових партнерств і відкинув побоювання щодо «бульбашки» в секторі ШІ, заявивши, що нові чипи здатні принести компанії пів трильйона доларів доходу. Nvidia представила й нову систему для з’єднання квантових комп’ютерів із чипами штучного інтелекту.

Завдяки ралі частка акцій Nvidia у структурі S&P 500 сягнула майже 9% — це приблизно на два відсоткові пункти більше, ніж у найближчого конкурента. Ринкова вартість компанії тепер перевищує сукупну капіталізацію фондових ринків Нідерландів, Іспанії, ОАЕ, Італії та Польщі.

Іншими словами, компанія тепер більша за всі фондові ринки світу, окрім п’яти — США, Китаю, Японії, Гонконгу та Індії. До останньої Nvidia відстає лише на $250 млрд.

Статки Дженсена Хуана також зросли — тепер вони перевищують $180 млрд, за даними індексу мільярдерів Bloomberg. Від початку року він збагатився майже на $68 млрд, а лише від 27 жовтня — на $16 млрд.

Аналітики Волл-стріт залишаються надзвичайно оптимістичними щодо майбутнього Nvidia: з 80 експертів понад 90% радять купувати акції компанії. Лише один аналітик — Джей Голдберг із Seaport Global Securities — рекомендує їх продавати.

Втім, з огляду на стрімке зростання, не бракує й скепсису. Від кінця 2022 року акції Nvidia подорожчали більш ніж на 1300%.

Дан Ай, директор з інвестицій Fort Pitt Capital Group, вважає, що компанія може втратити частку ринку на користь конкурентів, таких як Advanced Micro Devices і Broadcom.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти до $1, на які варто звернути увагу в листопаді 2025

Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки

Укрзалізниця отримає $9,2 млн від фонду Говарда Баффета

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні 29.10.2025

НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні
Visa розширює підтримку стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах 29.10.2025

Visa розширює підтримку стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах
Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації 29.10.2025

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації
Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів 29.10.2025

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів
IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven 28.10.2025

IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven
Укрпошта отримала престижну міжнародну нагороду 28.10.2025

Укрпошта отримала престижну міжнародну нагороду
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  17:10

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

 Сьогодні  16:10

ФРС вдруге поспіль знизила базову ставку на 0,25%

 Сьогодні  15:10

Кабмін запускає масштабну цифровізацію ринку праці

 Сьогодні  14:10

Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС

 Сьогодні  13:10

У Дії тестують нову послугу

 Сьогодні  11:10

2 криптовалюти до $1, на які варто звернути увагу в листопаді 2025

 Сьогодні  10:10

Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.