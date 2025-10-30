Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання мікрогрантів для започаткування або розвитку власного бізнесу (постанова №738), який вступить в дію з 1 січня 2026 року. Це — модернізація однієї з найпопулярніших державних програм підтримки підприємництва «Власна Справа»

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Документ передбачає збільшення фінансування для тих, хто планує започаткувати власний бізнес.

Зокрема, суми мікрогрантів будуть становити:

100 тис. грн – без умови створення робочих місць;

200 тис. грн – за одне створене робоче місце;

300 тис. грн – за два робочих місця;

200 тис. грн –для молоді віком 18-25 років.

Центри зайнятості надаватимуть менторський супровід молодим підприємцям, які лише починають власну справу.

Для тих, хто вже має бізнес та оформлений, як ФОП, оновлення правил Порядку надання мікрогрантів надає можливість отримати додатковий одноразовий мікрогрант.

Отримувач, який сплатив податки та ЄСВ на суму раніше отриманого мікрогранту і створив робочі місця, зможе претендувати на ще один грант — як стимул для сталого розвитку.

Оновленою Постановою також передбачено важливі оновлення для військових та сімей УБД:

Призупинення зобов’язань за грантом у разі мобілізації чи полону отримувача, а також уточнено правила повернення невикористаних коштів.

Розширення кола отримувачів грантів. Тепер батьки та повнолітні діти учасників бойових дій входять до переліку осіб, як можуть отримати грант.

Збільшено суми максимальних грантів для членів сімей загиблих (пропавших безвісти) чи померлих захисників від 500 тис. грн до 1 млн грн, за умови створення чотирьох робочих місць.

Гранти можна отримати за умови бути зареєстрованими як ФОП не менше ніж 12 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту.

«Мікрогранти створені для тих, хто діє. Підтримка доходить до людей, які створюють робочі місця, платять податки і розвивають власну справу — від малого виробництва до креативного бізнесу. У воєнний час програма дає гнучкість і можливість розвиватися навіть у складних умовах», — зауважив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

До переліку уповноважених банків приєднався ще один банк. Відтепер учасники можуть обирати між ПриватБанком, Ощадбанком та Сенс Банком для відкриття грантового рахунку.

