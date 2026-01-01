ШІ назвав 2 сектори, які домінуватимуть на ринку акцій у 2026 році

Після турбулентного 2025 року інвестори дедалі частіше дивляться на структурні чинники, які визначатимуть динаміку фондового ринку надалі. На тлі багаторічного домінування технологічного сектору ринок намагається оцінити, чи зможе він утримати лідерство у 2026 році

Аналітики Finbold, спираючись на аналітику штучного інтелекту, визначили сектори з найбільш стійким потенціалом прибутків і здатністю витримувати волатильність. На основі поточних ринкових сигналів і довгострокових трендів модель виокремила два ключові напрями.

Технології

ШІ вважає, що технологічний сектор залишатиметься головним рушієм зростання у 2026 році. Основним фактором є подальше масштабування штучного інтелекту в різних галузях економіки. Великі інвестиційні банки та стратеги очікують, що ШІ й надалі буде найпотужнішим каталізатором зростання корпоративних прибутків.

Компанії активно збільшують витрати на хмарні сервіси, напівпровідники та цифрову трансформацію, а прогнози фінансових інститутів свідчать, що інвестиції, пов’язані з AI, зроблять суттєвий внесок у загальні ринкові прибутки у 2026 році.

Експерти також наголошують на масштабності інфраструктурного попиту. Розвиток штучного інтелекту потребує значних обчислювальних потужностей, що підтримує інвестиції у дата-центри, мережеве обладнання, програмні платформи та інструменти автоматизації. Цей інвестиційний цикл охоплює широкий спектр компаній — від розробників чипів до постачальників хмарних послуг, що підтверджує структурний, а не спекулятивний характер зростання.

Охорона здоров’я

Другим сектором, який може стати лідером у 2026 році, ШІ називає охорону здоров’я. Він поєднує інноваційне зростання із захисними властивостями, оскільки попит на медичні послуги залишається відносно стабільним навіть під час економічних спадів.

Сектор переживає технологічні зміни: штучний інтелект пришвидшує розробку ліків, покращує діагностику, сприяє розвитку персоналізованої медицини та підвищує операційну ефективність. Це відкриває нові джерела доходів, які виходять за межі традиційних демографічних факторів.

Після кількох років відставання від широкого ринку багато акцій у сфері охорони здоров’я торгуються з відносним дисконтом. ШІ звертає увагу на зростання очікувань щодо відновлення оцінок, яке можуть підтримати злиття та поглинання у біотехнологіях, схвалення нових препаратів і розвиток цифрових медичних рішень.

Додаткову привабливість сектору забезпечує його диверсифікація — від фармацевтики та біотехнологій до медичних пристроїв, діагностики та медичних сервісів, тісно пов’язаних зі старінням населення і довгостроковими потребами у догляді.

