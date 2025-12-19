Скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO

18 грудня The Wall Street Journal повідомило, що OpenAI прагне залучити ще $100 млрд фінансування. Це фактично підвищило б оцінку компанії до $830 млрд і, можливо, заклало б основу для потенційного IPO акцій OpenAI

Наразі OpenAI контролює близько 17% світового ринку чат-ботів завдяки флагманському продукту — лінійці ChatGPT, яка має численні сценарії використання на платформах для розробників та в повсякденних застосунках.

Хоча кошти потрібні насамперед для подальшого масштабування зусиль лідера в галузі ШІ та збереження конкурентоспроможності, це також спричинило хвилю спекуляцій щодо того, чи не планує CEO Сем Альтман найближчим часом вивести компанію на біржу.

Втім, з огляду на те, що керівництво прагне закрити раунд фінансування щонайпізніше до березня 2026 року й немає гарантії, що інвестори зайдуть у раунд у запланованому масштабі, досі складно назвати точну ціну, за якою акції OpenAI могли б торгуватися під час IPO.

Попри це Finbold вирішив запитати власну велику мовну модель (LLM) OpenAI — ChatGPT-5, що вона думає про потенційну ціну акцій OpenAI під час первинного розміщення, якщо воно справді відбудеться наступного року після реалізації нинішніх планів із залучення коштів.

Прогноз ціни акцій OpenAI під час IPO

У відповіді на запитання чат-бот спершу зазначив, що $100 млрд нового приватного фінансування до березня 2026 року, ймовірно, закріплять вищу оцінку на публічному ринку. Відповідно, він припустив діапазон $900 млрд – $1,05 трлн (одне з найбільших IPO в історії).

Далі ChatGPT додав, що частка акцій у вільному обігу, імовірно, становитиме 12%–15%, а найімовірнішим варіантом є 15% — щоб забезпечити достатню ліквідність та задовольнити попит інвесторів. Загалом це означало б, що IPO могло б залучити ще $150 млрд за оцінки $1 трлн.

Водночас аналіз містив і застереження: значне приватне залучення коштів перед IPO може призвести до певного розмивання часток чинних акціонерів. Але, за аргументацією моделі, ціна однієї акції зрештою менш показова, ніж загальна ринкова капіталізація, адже фінальна ціна за акцію залежатиме від загальної кількості акцій OpenAI на момент лістингу.

Коли попросили назвати конкретніші ціни, ChatGPT оцінив, що за оцінки $1 трлн акції OpenAI могли б коштувати не менш ніж $2 000 за акцію за умови гіпотетичних 500 млн акцій в обігу. За $900 млрд ціна була б близько $1 800, а за $1,05 трлн могла б зрости до $2 100.

На завершення чат-бот нагадав, що до цих цифр слід ставитися обережно, адже реальні параметри можуть суттєво змінити ціну акцій OpenAI. Так само великі раунди фінансування здатні розмити частки ранніх інвесторів, змінюючи структуру володіння та сприйняття компанії ринком напередодні IPO.

