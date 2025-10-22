OpenAI запустила ШІ-браузер — ChatGPT Atlas

Компанія OpenAI оголосила про запуск свого браузера, що працює на основі штучного інтелекту (ШІ). Браузер отримав назву ChatGPT Atlas. Це важливий крок у прагненні компанії стати головним способом пошуку інформації в інтернеті та скласти конкуренцію Google

Компанія повідомила, що Atlas спершу буде доступний для macOS, а згодом — для Windows, iOS та Android. Водночас браузер одразу відкриють для всіх безплатних користувачів.

Браузери швидко стали новим полем битви для індустрії штучного інтелекту. Хоча Google Chrome давно домінує на ринку, поява ШІ-чатботів і агентів суттєво змінює спосіб, у який люди виконують роботу онлайн. Декілька стартапів уже представили власні браузери з вбудованим штучним інтелектом, серед них — Comet від Perplexity та Dia від The Browser Company. Google і Microsoft також інтегрували ШІ-функції у свої браузери Chrome і Edge, щоб осучаснити їх і зробити помітнішими на ринку.

Інженерний директор Atlas Бен Гуджер зазначив, що ChatGPT є центральним елементом нового браузера. Користувачі ChatGPT Atlas зможуть спілкуватися з результатами пошуку, подібно до того, як це реалізовано у Perplexity чи в AI Mode від Google.

Ключовою функцією ШІ-браузерів став вбудований чат-бот у бічній панелі, який автоматично враховує контекст відкритої сторінки. Це зручно, адже користувачам більше не доведеться копіювати текст або перетягувати посилання до ChatGPT для пояснення контексту. Такий «сайдкар»-режим значно спрощує роботу й робить взаємодію з браузером природнішою. Крім того, браузер запам’ятовуватиме історію відвіданих сайтів і дій користувача, щоб на основі цих даних робити відповіді більш персоналізованими.

OpenAI також додала у свій браузер «режим агента». У ньому користувач може доручити ChatGPT виконати невеликі дії безпосередньо у браузері. Водночас цей режим буде доступний лише для користувачів ChatGPT із тарифними планами Plus, Pro та Business.

Під час конференції DevDay керівник ChatGPT Нік Терлі розповів, що його надихає те, як браузери змінили уявлення про операційні системи. Він наголосив, що браузери колись революціонізували онлайн-роботу, і вважає ChatGPT подібним явищем.

Чи зможе новий браузер від OpenAI потіснити Google Chrome, який має понад 3 млрд користувачів по всьому світу, поки неясно. У Кремнієвій долині тема ШІ-браузерів нині дуже популярна, але їхній реальний вплив на масового користувача залишається обмеженим.

