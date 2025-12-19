close-btn
OpenAI запустила каталог застосунків у ChatGPT

19.12.2025 17:10
Ольга Деркач

Розробники, які хочуть запустити свої програми в ChatGPT, тепер можуть подавати їх на перевірку та потенційну публікацію

Фото: freepik.com

Компанія OpenAI представила новий каталог застосунків у меню інструментів Chat, який швидко охрестили «магазином застосунків».

У жовтні компанія оголосила про появу застосунків у своєму чат-боті, пояснивши, що цей крок принесе користувачам ChatGPT ширший набір можливостей. Великі платформи, зокрема Expedia, Spotify, Zillow та Canva, анонсували інтеграції, які дозволять користувачам отримувати доступ до їхніх сервісів безпосередньо в чаті. Тепер компанія відкриває цей напрямок для значно ширшого кола учасників.

«Застосунки розширюють розмови в ChatGPT, додаючи новий контекст і даючи змогу користувачам виконувати дії — наприклад, замовляти продукти, перетворювати план на презентацію або шукати квартиру», — заявили в компанії.

Цікаве по темі: OpenAI представила нову версію ChatGPT Images

Apps SDK від OpenAI, який досі перебуває в бета-версії, наразі дає розробникам набір інструментів для створення нових сценаріїв використання для користувачів ChatGPT. Коли застосунок готовий, розробники можуть надіслати його на платформу OpenAI Developer, де, за словами компанії, зможуть відстежувати статус схвалення. Компанія додала, що протягом наступного року в ChatGPT почнуть з’являтися перші схвалені застосунки.

Це великий крок для OpenAI: він допоможе розширити екосистему застосунків у ChatGPT і водночас дасть користувачам більше причин користуватися сервісом і залишатися в ньому.

Нагадаємо, що OpenAI оголосила про запуск своєї найпросунутішої моделі штучного інтелекту (ШІ) GPT-5.2 і заявила, що це найкраща пропозиція компанії на сьогодні для повсякденного професійного використання. Модель краща за попередні версії у створенні електронних таблиць, підготовці презентацій, розпізнаванні зображень, написанні коду та розумінні довгого контексту.

Джерело: TechCrunch.

