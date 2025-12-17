OpenAI представила нову версію ChatGPT Images на базі флагманської моделі генерації зображень. Оновлення вже почало розгортатися для всіх користувачів ChatGPT у світі та доступне в API під назвою GPT Image 1.5. Компанія позиціонує реліз як суттєвий крок уперед у точності редагування, швидкості роботи та збереженні деталей

Головна зміна — значно покращене редагування зображень. Тепер модель надійніше дотримується інструкцій користувача й змінює лише ті елементи, які були запитані. Освітлення, композиція, зовнішність людей і ключові візуальні деталі зберігаються стабільними між оригіналом, результатом і наступними правками. Це робить редагування фото практичнішим і передбачуванішим — від дрібних корекцій до складних стилістичних трансформацій.

Модель підтримує широкий спектр операцій: додавання, видалення, поєднання, змішування та перестановку елементів. Окрему увагу OpenAI приділила творчим трансформаціям — зміні стилю, додаванню тексту, роботі з макетом і концептуальному переосмисленню зображень зі збереженням їхньої суті. Для цього в ChatGPT з’явився окремий розділ Images із готовими стилями та шаблонами, які дозволяють експериментувати без написання текстових промптів.

Ще один важливий напрям — відтворення тексту.

Ще один важливий напрям — відтворення тексту. GPT Image 1.5 краще працює з дрібним і щільним текстом, а також демонструє вищу якість у складних сценах, зокрема при генерації великої кількості дрібних облич і загальній природності зображень. Крім того, нова модель генерує картинки до 4 разів швидше, ніж попередня версія.

Для бізнесу оновлення має окрему цінність. GPT Image 1.5 стабільніше зберігає логотипи та ключові бренд-елементи, що робить модель придатною для маркетингових матеріалів, створення графіки, логотипів і каталогів товарів для e-commerce. В API вартість обробки зображень знижено на 20% порівняно з GPT Image 1, що дозволяє генерувати більше варіантів у межах того самого бюджету.

OpenAI визнає, що результати все ще не ідеальні, однак наголошує на помітному прогресі порівняно з першим запуском генерації зображень. Компанія вважає нинішній реліз лише початком і обіцяє подальші покращення — від ще тоншого редагування до більш деталізованих і багатих результатів різними мовами.

Джерело: OpenAI.