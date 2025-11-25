OpenAI додала нову функцію у ChatGPT

Компанія OpenAI запустила в ChatGPT нову функцію для пошуку товарів — Shopping Research. Вона допомагає підібрати потрібні речі — від базових товарів для дому та кухні до подарунків

Користувач може описати, що саме шукає, а інструмент сформує індивідуальний гайд для вибору. У компанії пояснюють, що ChatGPT ставить уточнювальні запитання, глибоко досліджує інформацію в інтернеті, аналізує якісні джерела та враховує контекст попередніх діалогів, щоб створити актуальний персональний порадник для покупця.

Система особливо добре працює в категоріях з великою кількістю деталей — техніка, краса та догляд, товари для дому та саду, кухня та побутова техніка, спорт і товари для відпочинку. Функція охоплює порівняння, обмеження, компроміси й інші критерії, які допомагають зробити вибір.

Цікаве по темі: OpenAI запустила GPT 5.1 — нову версію чат-боту

ChatGPT пропонуватиме скористатися пошуком товарів автоматично, коли ви ставитимете запитання про покупки. Також цю опцію можна вибрати вручну в меню «+». Після запуску сеансу з’являється візуальний інтерфейс, де можна залишати зворотний зв’язок і уточнювати, що саме вас цікавить.

Для оформлення покупки потрібно перейти на сайт продавця, але з часом ChatGPT зможе здійснювати покупки автоматично у продавців, що підтримують Instant Checkout.

Функція вже починає розгортатися для авторизованих користувачів ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus та Pro. Щоб спростити передсвятковий шопінг, OpenAI відкриває «майже необмежене використання» цієї можливості.

Нагадаємо, що нещодавно компанія OpenAI почала тестувати новий формат у кількох країнах. Він дає змогу людям легко співпрацювати одне з одним — та з ChatGPT — в межах одного діалогу. У групових чатах можна зібрати друзів, рідних чи колег у спільному просторі, щоб планувати, ухвалювати рішення або працювати над ідеями разом.

Джерело: MacRumors.