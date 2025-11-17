close-btn
OpenAI запустить групові чати для спільної роботи в ChatGPT

17.11.2025 16:00
Ольга Деркач

Нещодавно компанія OpenAI почала тестувати новий формат у кількох країнах. Він дає змогу людям легко співпрацювати одне з одним — та з ChatGPT — в межах одного діалогу. У групових чатах можна зібрати друзів, рідних чи колег у спільному просторі, щоб планувати, ухвалювати рішення або працювати над ідеями разом

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба компанії.

Неважливо, чи організовуєте ви спільну вечерю, чи готуєте чернетку документа з колегами — ChatGPT може допомогти. Групові чати існують окремо від ваших приватних розмов, а особиста пам’ять ChatGPT ніколи не передається іншим учасникам.

Групові чати починають поступово з’являтися в мобільній та вебверсії для авторизованих користувачів ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus та Pro у Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та на Тайвані. Це пілотний етап і перший крок до спільного досвіду в ChatGPT. Розробники очікують, що відгуки перших користувачів допоможуть розширити функцію до більшої кількості країн та тарифів.

Співпраця разом із ChatGPT

Групові чати дозволяють об’єднувати людей та ChatGPT в одному діалозі. Наприклад, якщо ви плануєте поїздку на вихідні з друзями, створіть груповий чат — ChatGPT допоможе порівняти напрямки, скласти маршрут та створити спільний список речей, а всі учасники зможуть брати участь у процесі.

Для практичних завдань, як-от дизайн саду чи підбір мистецьких робіт для нового помешкання, створіть груповий чат із партнером чи сусідами. Так буде легше узгоджувати ідеї, вподобання та стиль. Функція також підходить для спільного ухвалення рішень — наприклад, вибору ресторану, що всім до вподоби, або розв’язання дружньої суперечки за допомогою неупередженого «арбітра».

Групові чати полегшують співпрацю в роботі та навчанні. Можна створювати структуру тексту або разом досліджувати нову тему. Діліться статтями, нотатками та питаннями, а ChatGPT допоможе підсумувати та впорядкувати інформацію.

Читайте також: OpenAI обмежила ChatGPT: кінець медичним і юридичним порадам

Як це працює

Щоб розпочати груповий чат, потрібно натиснути піктограму людей у верхньому правому куті будь-якого нового чи вже відкритого чату. Якщо ви додаєте когось до чинного діалогу, ChatGPT створює його копію як новий груповий чат, щоб ваш оригінальний діалог лишився окремо. Запросити інших можна через посилання для однієї чи до двадцяти осіб — і кожен учасник може сам поділитися ним з іншими. Під час першого створення або приєднання до групового чату користувачеві пропонують встановити короткий профіль — ім’я, нікнейм та фото, щоб усі розуміли, хто бере участь у розмові. Групові чати розміщено в окремому розділі бокової панелі для зручного доступу.

Групові чати працюють так само, як звичайні діалоги з ChatGPT, лише тепер до них можуть долучатися інші люди. Відповіді генеруються GPT 5.1 Auto, який обирає найкращу модель залежно від запиту та доступних користувачеві можливостей відповідно до його тарифного плану. Доступні пошук, завантаження файлів та зображень, створення зображень і голосове введення. Обмеження за частотою застосовуються лише до відповідей ChatGPT — не до повідомлень між користувачами — і списуються з ліміту тієї особи, якій саме відповідає ChatGPT.

ChatGPT також навчили новим соціальним поведінкам для групових чатів. Він стежить за розвитком розмови та вирішує, коли варто відповісти, а коли краще промовчати, залежно від контексту. Ви можете згадати «ChatGPT» у повідомленні, якщо хочете, щоб він відповів. Також з’явилася можливість реагувати на повідомлення емодзі та використовувати фото профілів — наприклад, при створенні персоналізованих зображень для учасників групи.

У налаштуваннях групи можна змінювати назву чату, додавати або видаляти учасників, вимикати сповіщення. Для кожного групового чату можна встановити окремі інструкції для ChatGPT — наприклад, просити його відповідати у певному стилі або давати більше контексту.

Також діють додаткові запобіжники для користувачів до 18 років. Якщо у груповому чаті є неповнолітній, ChatGPT автоматично знижує рівень доступу до чутливого контенту для всіх у розмові. Батьки або опікуни можуть повністю вимкнути групові чати через батьківський контроль.

Що далі

Групові чати — лише перший крок до того, щоб ChatGPT став місцем для спільної взаємодії та співпраці. У майбутньому, коли ChatGPT стане ще кориснішим у групових діалогах, він допомагатиме генерувати ідеї, ухвалювати рішення та виражати творчість разом із тими, хто для вас важливий. Під час пілотного етапу команда відстежуватиме, як люди користуються новою функцією, та вдосконалюватиме її на основі відгуків перших користувачів.

