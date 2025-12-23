close-btn
Україна серед лідерів за темпом розвитку ШІ — Федоров

23.12.2025 16:00
Микола Деркач

Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights — один з головних звітів у галузі розвитку штучного інтелекту. Попри війну, Україна зробила великий стрибок та піднялася аж на 14 позицій. Ми посіли 40-ве місце зі 195 країн та опинилися серед лідерів з розвитку ШІ в Східній Європі.

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що за деякими критеріями нам вдалося обійти лідерів загального рейтингу — США та Велику Британію:

  • 99,63% — рекордний показник цифровізації державних сервісів;
  • 92,25% — відповідність законодавства міжнародним стандартам.

«Рік тому ми сформували місію для України у сфері ШІ — до 2030-го увійти в топ-3 країни за рівнем упровадження та розвитку штучного інтелекту, — зазначив Михайло Федоров. — Лише в лютому запустили WINWIN AI Center of Excellence — а вже зараз утілюємо проєкти глобального масштабу…»

  • Запустили Дія.АІ — першого у світі національного AI-асистента з державних послуг.
  • Створюємо національну LLM та будуємо інфраструктуру AI Factory.
  • Інтегруємо ШІ в Мрію, Дію, проєкти екосистеми Мінцифри та державні процеси.

Читайте також: Коли в Україні запустять систему еАкциз — Федоров

Окремий трек — defense tech. Штучний інтелект уже працює на полі бою та допомагає Україні захищати свободу.

«Незабаром — ще більше амбітних результатів. До кінця року презентуємо АІ-асистентів у проєктах екосистеми Дії. А згодом — представимо Стратегію розвитку ШІ до 2030 року, запустимо AI-асистента в застосунку Дія та представимо національну мовну модель», — додав перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України.

Повний звіт Oxford Insights — за посиланням.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
