Коли в Україні запустять систему еАкциз — Федоров

Парламент погодив продовження термінів тестування еАкцизу. Це спільне рішення Мінцифри та бізнесу. Такий стратегічний крок гарантуватиме максимально безпечний і стабільний запуск системи.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Запускаємо еАкциз з 1 листопада 2026 року — бізнес матиме 10 місяців на тестування повного функціоналу системи», — зазначив він.

Під час тестування бізнес зможе:

налаштувати касові та складські програми;

навчити команди працювати з e-марками;

протестувати роботу в реальних умовах.

За словами Федорова, еАкциз стане основою для подальшої боротьби з тіньовими схемами та посилить податкові надходження в бюджет. Щороку держава втрачає мільярди через нелегальний обіг алкоголю й тютюну. Такі системи в ЄС уже показали ефективність — система Tobacco Track & Trace зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід, але впроваджує більш комплексне рішення.

Тестування відбуватиметься до 12 жовтня 2026 року. А вже з 1 листопада 2026 року еАкциз стане обов’язковим для всіх.

еАкциз одночасно охоплює два ринки — алкоголю й тютюну. Це пріоритетний антикорупційний інструмент, над яким ми працюємо майже три роки. Таких систем ще не створювала жодна країна світу.

Бізнес уже може долучитися до тестування.

«Вдячний парламентарям та податковому комітету за підтримку», — наголосив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України.

