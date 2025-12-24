close-btn
Мобільні тарифи для пенсіонерів у 2026 році: де дешевше та більше можливостей

24.12.2025 12:30
Микола Деркач

У 2026 році витрати на мобільний зв’язок залишаються відчутними, особливо для українців віком 60+, тож вибір тарифу напряму впливає на щомісячний бюджет. Оператори пропонують як спеціальні пакети для пенсіонерів, так і універсальні рішення, які можуть бути вигідними за ціною та наповненням

Фото: freepik.com

Український ринок мобільного зв’язку має широкий вибір тарифів для різних категорій абонентів. Пенсіонери зазвичай орієнтуються на доступну вартість, достатню кількість хвилин і базовий інтернет. Розбираємося, які варіанти доступні у 2026 році та що пропонують оператори.

Який оператор має спеціальний тариф для пенсіонерів

Станом на кінець 2025 року окремий тариф саме для громадян віком від 60 років і людей з інвалідністю пропонує лише Київстар. Йдеться про пакет «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» за 220 грн на місяць.

Тариф включає 10 ГБ мобільного інтернету, 100 SMS, 100 хвилин на дзвінки на інші мережі України та безлімітні розмови в мережі Київстар. Додатково абоненти отримують доступ до «Київстар ТБ Легкий» і домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

За бажанням можна підключити «Суперсилу» — ще 100 хвилин на інші мережі або на міжнародні дзвінки. На сайті оператора зазначено, що вартість тарифу зафіксована до кінця 2026 року.

Читайте також: Як перевірити пенсію та домогтися перерахунку виплат

Що пропонують lifecell і Vodafone

lifecell і Vodafone не мають окремих тарифів для категорії 60+, проте в їхніх лінійках є пакети, які можуть бути зручними та вигідними для пенсіонерів.

lifecell пропонує тариф «Лайфсет М» за 175 грн на місяць. У пакет входять 1 300 хвилин на дзвінки по Україні, 25 ГБ мобільного інтернету, з яких 4 ГБ доступні в роумінгу в ЄС, а також безлімітні дзвінки в мережі після використання хвилин. Додатково надається безлімітний домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Ще один варіант від lifecell — тариф «Максі» за 190 грн. Він передбачає 25 ГБ мобільного інтернету або безлімітний трафік за умови своєчасної оплати та 750 хвилин на дзвінки на всі мережі.

У Vodafone одним із найбільш збалансованих для пенсіонерів вважається тариф «Flexx GO» за 270 грн. Абоненти отримують 25 ГБ мобільного інтернету, 500 хвилин на дзвінки по Україні, безлімітні розмови в мережі та безлімітний доступ до популярних мобільних застосунків.

Для нових клієнтів діє акція «ХОТ», яка додає хвилини й гігабайти на перші шість місяців користування. У разі перенесення номера від іншого оператора вартість тарифу становитиме 200 грн протягом року.

За матеріалами napensii.ua.

