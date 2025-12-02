close-btn
Держборг України зріс майже на $3 млрд — Мінфін

02.12.2025 20:30
Ольга Деркач

Україна, попри повномасштабну війну, продовжує змінювати параметри держборгу, знижуючи вартість обслуговування та подовжуючи строки погашення. Про це свідчать дані Міністерства фінансів щодо стану державного та гарантованого державою боргу

Фото: chatgpt.com

Станом на 31 жовтня 2025 року державний і гарантований державою борг становив ₴8,28 трлн, або $197,2 млрд. Його структура:

  • державний зовнішній борг — ₴6,09 трлн (73,6%), або $145,12 млрд;
  • державний внутрішній борг — ₴1,90 трлн (22,9%), або $45,25 млрд;
  • гарантований державою борг — ₴286,2 млрд (3,4%), або $6,8 млрд.

У жовтні сукупний показник зріс на ₴252 млрд ($2,98 млрд). Основним чинником стало збільшення зовнішніх зобов’язань на тлі пільгового фінансування від партнерів. Зокрема, Україна отримала кредит ЄС на €4 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). У Мінфіні зазначають, що його погашення має відбуватися не за рахунок держбюджету, а з інших джерел, зокрема з доходів від заморожених активів рф.

Крім того, у жовтні надійшли кошти Світового банку — $280 млн за проєктом SURGE та $30 млн за проєктом THRIVE. Також Україна отримала €100 млн кредиту від Банку розвитку Ради Європи для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Цікаве по темі: Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

Водночас гарантований державою борг у жовтні скоротився на ₴5,6 млрд: гарантований зовнішній — на ₴2,76 млрд до ₴208 млрд, гарантований внутрішній — на ₴2,87 млрд до ₴78,2 млрд.

За структурою кредиторів 65,2% держборгу припадає на пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Цінні папери на внутрішньому ринку формують 23,7%, на зовнішньому — 8%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,1%.

Наприкінці жовтня середньозважена ставка держборгу знизилася до 4,74% (із 4,86% місяцем раніше), а середній строк до погашення зріс до 13 років (проти 12,7 у вересні). У валютній структурі найбільша частка припадає на євро — 42,7%, далі йдуть долар США (22,4%) та гривня (22,2%).

Джерело: Міністерство фінансів України.

